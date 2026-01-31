GALA 4

Eva Soriano lucha contra su miedo al agua en 'El Desafío' y sorprende con su cuarta prueba

Eva Soriano tiene una fobia fuerte al agua, pero eso no parece importante a la organización de El Desafío 6. La presentadora de Cuerpos especiales ha tenido que enfrentarse a una prueba acuática en la Gala 4 del programa... ¡y ha salido airosa!

Eva Soriano en 'El Desafío' | Atresmedia

Madrid31/01/2026 09:47

Eva Soriano no solo es la presentadora de Cuerpos especiales, el anti-morning show de Europa FM; también es la concursante más competitiva de El Desafío 6. Así lo ha demostrado una vez más en la cuarta gala del programa, donde ha conseguido superar su prueba a pesar de no haberlo logrado durante los ensayos.

"Con nueve llaves no lo ha hecho nunca", ha dicho el coach antes de empezar el reto, llamado Noria a la fuga. La prueba consiste en liberarse de unas cadenas abriendo las llaves correctas, y todo mientras giran una rueda que sumerge a la concursante. Esto es un hándicap, ya que Eva Soriano no se lleva muy bien con el agua: "Yo casi me ahogo varias veces".

Este año, el desafío es más difícil respecto a la edición anterior, ya que han pasado de siete a nueve llaves: cinco correctas y cuatro malas. La presentadora de Cuerpos especiales debía cumplir la misión en menos de 4:00 minutos y, tras mucha tensión, ha conseguido completar el reto en 3:12 minutos.

"He estado a punto de morir, me ha entrado agua por la nariz", ha comentado Eva Soriano al terminar. Aun así, el jurado ha encontrado algún pero a su prueba. "Era demasiado tiempo, en cuatro minutos daba tiempo a muchas cosas", ha destacado Juan del Val.

La angustia de Eva Soriano en la Noria a la fuga

Al final, Eva Soriano ha quedado penúltima en la clasificación de la gala por el gran nivel de sus compañeros.

Resultado de la Gala 4 de 'El Desafío 6'

  • 1. Patricia Conde - 30 puntos
  • 2. Jessica Goicoechea - 21
  • 3. José Yélamo - 18
  • 4. Eduardo Navarrete - 15
  • 5. María José Campanario - 10
  • 6. Daniel Illescas - 9
  • 7. Eva Soriano - 8
  • 8. Willy Bárcenas - 3