Eva Soriano lucha contra su miedo al agua en 'El Desafío' y sorprende con su cuarta prueba

Eva Soriano no solo es la presentadora de Cuerpos especiales, el anti-morning show de Europa FM; también es la concursante más competitiva de El Desafío 6. Así lo ha demostrado una vez más en la cuarta gala del programa, donde ha conseguido superar su prueba a pesar de no haberlo logrado durante los ensayos.

"Con nueve llaves no lo ha hecho nunca", ha dicho el coach antes de empezar el reto, llamado Noria a la fuga. La prueba consiste en liberarse de unas cadenas abriendo las llaves correctas, y todo mientras giran una rueda que sumerge a la concursante. Esto es un hándicap, ya que Eva Soriano no se lleva muy bien con el agua: "Yo casi me ahogo varias veces".

Este año, el desafío es más difícil respecto a la edición anterior, ya que han pasado de siete a nueve llaves: cinco correctas y cuatro malas. La presentadora de Cuerpos especiales debía cumplir la misión en menos de 4:00 minutos y, tras mucha tensión, ha conseguido completar el reto en 3:12 minutos.

"He estado a punto de morir, me ha entrado agua por la nariz", ha comentado Eva Soriano al terminar. Aun así, el jurado ha encontrado algún pero a su prueba. "Era demasiado tiempo, en cuatro minutos daba tiempo a muchas cosas", ha destacado Juan del Val.

Al final, Eva Soriano ha quedado penúltima en la clasificación de la gala por el gran nivel de sus compañeros.

Resultado de la Gala 4 de 'El Desafío 6'