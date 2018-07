ANTENA 3 | TU CARA ME SUENA

En la quinta gala de 'Tu cara me suena', Fran Dieli se ha convertido en la maravillosa Adele con vestido de flores, pestañotas, peluca y su buena capa de 'chapa y pintura' incluidas. El cantante ha dado todo un Do de pecho con su interpretación del 'Send my love'. ¡Bravo!