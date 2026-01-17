La frustración de Eva Soriano tras fallar su prueba en 'El Desafío' con José Yélamo: "Qué coraje"

Tras su éxito en la primera gala, Eva Soriano no ha conseguido superar su segundo reto en El Desafío 6. Este viernes 16 de enero, el público ha sido testigo de su prueba con José Yélamo, los Travesaños mortales. Pero ninguno de los dos ha podido sobreponerse a la inestabilidad de los tablones y se han caído en el mismo punto.

La reacción de Eva Soriano

"Pero si en los ensayos lo ha hecho genial...", ha dicho una voz del plató tras la caída de Eva Soriano. Ella no ha escondido su frustración durante su abrazo con José Yélamo: "Joder, tío. Qué rabia, joder". Tras abrazar también a Roberto Leal, ha añadido: "Qué coraje, colega".

Debido a su disgusto, la presentadora de Cuerpos especiales ha dado un pequeño grito ante la dificultad de la prueba: "Joder, qué puta mierda el tablón. Si es que estaba hecho, pero tiembla mucho. Ya está, da igual". Sin embargo, Eva Soriano ha recuperado rápidamente su sentido del humor al dirigirse al jurado: "Tenéis el 1 de esta noche, pensadlo así".

Las valoraciones del jurado

Al terminar la prueba, Roberto Leal ha matizado que "Yélamo ha caído en el mismo punto, pero ha tardado menos en caerse". Con esta información, el presentador ha reflexionado sobre el trabajo de los jueces: "Entiendo que, a la hora de repartir los puntos, deben tener algo a lo que agarrarse".

Aun así, Pilar Rubio ha defendido a la humorista: "Viendo la dificultad que ha afrontado cada uno, a Eva la he visto mucho más resuelta a la hora de ir pasando por los tablones, entonces la he visto un poquito mejor que a José".

Por su parte, Santiago Segura no ha escondido su desconcierto: "Me estoy rayando. Ha aguantado más tiempo ella, pero como han caído en el mismo punto, se supone que él iba a hacer mejor tiempo". Juan del Val, rápidamente, le ha dicho que no le diese tantas vueltas: "Santiago, por una vez que lo tenemos fácil, qué más da. Es un 1 y un 2".

Al final de la gala, Eva Soriano ha quedado la última clasificada con cuatro puntos —con el 2 de Pilar Rubio—, mientras José Yélamo ha ocupado la penúltima plaza con cinco puntos. La ganadora de la noche ha sido Jessica Goicoechea.