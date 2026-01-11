TODAS LAS CATEGORÍAS

Globos de Oro 2026: lista de nominados y dónde ver la gala

Lo mejorcito del cine y de la televisión internacional se dan cita en los Globos de Oro 2026, donde España y tres cantantes femeninas tienen presencia entre las nominaciones.

Qué cantantes están nominados a los Globos de Oro 2026

Las cinco canciones nominadas a los Globos de Oro 2026

Cynthia Erivo y Ariana Grande en los Globos de Oro 2025
Cynthia Erivo y Ariana Grande en los Globos de Oro 2025 | Robert Gauthier / Los Angeles Times vía Getty Images

Europa FM

Madrid11/01/2026 21:30

Los Globos de Oro celebran su 83.ª edición este domingo por la madrugada en Los Ángeles con el mismo objetivo de siempre: premiar a los mayores talentos de la industria audiovisual, tanto de cine como de televisión.

Dónde ver la gala

La gala de los Globos de Oro 2026 puede verse en España a través de Movistar Plus+ durante la noche del domingo 11 al lunes 12 de enero, a partir de las 02:00 horas. Por su parte, la alfombra roja comienza a las 00:25 horas, aunque los protagonistas no aparecerán hasta las 01:00 horas.

Lista de nominados a los Globos de Oro 2026

Entre los nominados de la gran pantalla, Una batalla tras otra se alza con nueve nominaciones, seguida por Los pecadores y Valor sentimental, ambas con siete. Además, España tiene una gran representación con la película Sirât, de Oliver Laxe, está nominada a Mejor película internacional y Mejor banda sonora original.

Además, este año hay tres cantantes femeninas que optan a llevarse un Globo de oro: Miley Cyrus está nominada a Mejor canción original con Dream As One —de Avatar: Fuego y ceniza—; Ariana Grande es favorita a Mejor actuación de una actriz en un papel secundario por Wicked: Parte II y Selena Gomez compite a Mejor actriz de musical o comedia televisiva por la serie Solo asesinatos en el edificio.

CINE

Mejor película - Drama

  • Frankenstein, de Guillermo del Toro
  • Hamnet, de Chloé Zhao
  • Un simple accidente, de Jafar Panahi
  • El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho
  • Valor sentimental, de Joachim Trier
  • Los pecadores, de Ryan Coogler

Mejor película - Musical o comedia

  • Blue Moon, de Richard Linklater
  • Bugonia, de Yorgos Lanthimos
  • Marty Supreme, de Josh Safdie
  • No hay otra opción, de Park Chan-wook
  • Nouvelle Vague, de Richard Linklater
  • Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson

Mejor película de animación

  • Arco
  • Demon Slayer
  • Elio
  • Las guerreras K-pop
  • Little Amélie
  • Zootrópolis 2

Logro cinematográfico y de taquilla

  • Avatar: Fuego y ceniza
  • F1: La película
  • Las guerreras K-pop
  • Misión: Imposible - Sentencia final
  • Los pecadores
  • Weapons
  • Wicked: Parte II
  • Zootrópolis 2

Mejor película - En idioma no inglés

  • Un accidente simple
  • No Other Choice
  • El agente secreto
  • Valor sentimental
  • Sirāt
  • La voz de Hind

Mejor actuación de una actriz en una película - Drama

  • Jessie Buckley - Hamnet
  • Jennifer Lawrence - Die My Love
  • Renate Reinsve - Valor sentimental
  • Julia Roberts - Caza de brujas
  • Tessa Thompson - Hedda
  • Eva Victor - Sorry, Baby

Mejor actuación de un actor en una película - Drama

  • Joel Edgerton - Sueños de trenes
  • Oscar Isaac - Frankenstein
  • Dwayne Johnson - The Smashing Machine
  • Michael B. Jordan - Los pecadores
  • Wagner Moura - El agente secreto
  • Jeremy Allen White - Springsteen: Deliver Me from Nowhere

Mejor actuación de una actriz en una película - Musical o comedia

  • Rose Byrne por Si pudiera, te daría una patada
  • Cynthia Erivo por Wicked: Parte II
  • Kate Hudson por Song Sung Blue
  • Chase Infiniti por Una batalla tras otra
  • Amanda Seyfried por The Testament of Ann Lee
  • Emma Stone por Bugonia

Mejor actuación de un actor en una película - Musical o comedia

  • Timothée Chalamet - Marty Supreme
  • George Clooney - Jay Kelly
  • Leonardo DiCaprio - Una batalla tras otra
  • Ethan Hawke - Blue Moon
  • Lee Byung-hun - No hay otra opción
  • Jesse Plemons - Bugonia

Mejor actuación de una actriz en un papel secundario en cualquier película

  • Emily Blunt – The Smashing Machine
  • Elle Fanning – Valor sentimental
  • Ariana Grande – Wicked: Parte II
  • Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor sentimental
  • Amy Madigan – Weapons
  • Teyana Taylor – Una batalla tras otra

Mejor actuación de un actor en un papel secundario en cualquier película

  • Benicio del Toro - Una batalla tras otra
  • Jacob Elordi - Frankenstein
  • Paul Mescal - Hamnet
  • Sean Penn - Una batalla tras otra
  • Adam Sandler - Jay Kelly
  • Stellan Skarsgård - Valor sentimental

Mejor director

  • Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra
  • Ryan Coogler – Sinners
  • Guillermo del Toro – Frankenstein
  • Jafar Panahi – Un accidente simple
  • Joachim Trier – Valor sentimental
  • Chloé Zhao – Hamnet

Mejor guion

  • Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra
  • Ronald Bronstein & Josh Safdie – Marty Supreme
  • Ryan Coogler – Los pecadores
  • Jafar Panahi – Un accidente simple
  • Eskil Vogt & Joachim Trier – Valor sentimental
  • Chloé Zhao & Maggie O'Farrell – Hamnet

Mejor banda sonora original

  • Alexandre Desplat por Frankenstein
  • Ludwig Göransson por Los pecadores
  • Jonny Greenwood por Una batalla tras otra
  • Kangding Ray por Sirat
  • Max Richter por Hamnet
  • Hans Zimmer por F1: La película

Mejor canción original

  • Dream as One de Avatar: Fuego y ceniza
  • Golden de Las guerreras K-pop
  • I Lied to You de Los pecadores
  • No Place Like Home de Wicked: Parte II
  • The Girl in the Bubble de Wicked: Parte II
  • Train Dreams de Sueños de trenes

TELEVISIÓN

Mejor serie de televisión - Drama

  • La diplomática
  • The Pitt
  • Pluribus
  • Separación
  • Slow Horses
  • The White Lotus

Mejor serie de televisión - Musical o comedia

  • Colegio Abbott
  • The Bear
  • Hacks
  • Nadie quiere esto
  • Solo asesinatos en el edificio
  • The Studio

Mejor miniserie de televisión, serie antológica o película hecha para televisión

  • Adolescencia
  • Su peor pesadilla
  • La bestia en mí
  • Black Mirror
  • Dying for Sex
  • La novia

Mejor actuación de una actriz en una serie de televisión - Drama

  • Kathy Bates – Matlock
  • Britt Lower – Separación
  • Helen Mirren – Tierra de mafiosos
  • Bella Ramsay – The Last of Us
  • Keri Russell – La diplomática
  • Rhea Seehorn – Pluribus

Mejor actuación de un actor en una serie de televisión - Drama

  • Sterling K. Brown - Paradise
  • Diego Luna - Andor
  • Gary Oldman - Slow Horses
  • Mark Ruffalo - Task
  • Adam Scott - Separación
  • Noah Wyle - The Pitt

Mejor actuación de una actriz en una serie de televisión - Musical o comedia

  • Kristen Bell – Nadie quiere esto
  • Ayo Edebiri – The Bear
  • Selena Gomez – Solo asesinatos en el edificio
  • Natasha Lyonne – Poker Face
  • Jenna Ortega – Miércoles
  • Jean Smart – Hacks

Mejor actuación de un actor en una serie de televisión - Musical o comedia

  • Adam Brody – Nadie quiere esto
  • Steve Martin – Solo asesinatos en el edificio
  • Glen Powell – Chad Powers
  • Seth Rogen – The Studio
  • Martin Short – Solo asesinatos en el edificio
  • Jeremy Allen White – The Bear

Mejor actuación de una actriz en una miniserie, serie antológica o película hecha para televisión

  • Claire Danes – La bestia en mí
  • Rashida Jones – Black Mirror
  • Amanda Seyfried – El largo río de las almas
  • Sarah Snook – Su peor pesadilla
  • Michelle Williams – Dying for Sex
  • Robin Wright – La novia

Mejor actuación de un actor en una miniserie, serie antológica o una película hecha para televisión

  • Jacob Elordi – El camino estrecho
  • Paul Giamatti – Black Mirror
  • Stephen Graham – Adolescencia
  • Charlie Hunnam – Monstruo
  • Jude Law – Black Rabbit
  • Matthew Rhys – La bestia en mí

Mejor actuación de una actriz en un papel secundario en televisión

  • Carrie Coon – The White Lotus
  • Erin Doherty – Adolescencia
  • Hannah Einbinder – Hacks
  • Catherine O'Hara – The Studio
  • Parker Posey – The White Lotus
  • Aimee Lou Wood – The White Lotus

Mejor actuación de un actor en un papel secundario en televisión

  • Owen Cooper - Adolescencia
  • Billy Crudup - The Morning Show
  • Walton Goggins - The White Lotus
  • Jason Isaacs - The White Lotus
  • Tramell Tillman - Separación
  • Ashley Walters - Adolescencia

Mejor actuación en comedia stand-up en televisión

  • Bill Maher – Is Anyone Else Seeing This?
  • Brett Goldstein – The Second Best Night of Your Life
  • Kevin Hart – Acting My Age
  • Kumail Nanjiani – Night Thoughts
  • Ricky Gervais – Mortality
  • Sarah Silverman – Postmortem

Mejor podcast

  • Armchair Expert with Dax Shepard
  • Call Her Daddy
  • Good Hang with Amy Poehler
  • The Mel Robbins Podcast
  • SmartLess
  • Up First