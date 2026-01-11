Globos de Oro 2026: lista de nominados y dónde ver la gala
Lo mejorcito del cine y de la televisión internacional se dan cita en los Globos de Oro 2026, donde España y tres cantantes femeninas tienen presencia entre las nominaciones.
Qué cantantes están nominados a los Globos de Oro 2026
Los Globos de Oro celebran su 83.ª edición este domingo por la madrugada en Los Ángeles con el mismo objetivo de siempre: premiar a los mayores talentos de la industria audiovisual, tanto de cine como de televisión.
Dónde ver la gala
La gala de los Globos de Oro 2026 puede verse en España a través de Movistar Plus+ durante la noche del domingo 11 al lunes 12 de enero, a partir de las 02:00 horas. Por su parte, la alfombra roja comienza a las 00:25 horas, aunque los protagonistas no aparecerán hasta las 01:00 horas.
Lista de nominados a los Globos de Oro 2026
Entre los nominados de la gran pantalla, Una batalla tras otra se alza con nueve nominaciones, seguida por Los pecadores y Valor sentimental, ambas con siete. Además, España tiene una gran representación con la película Sirât, de Oliver Laxe, está nominada a Mejor película internacional y Mejor banda sonora original.
Además, este año hay tres cantantes femeninas que optan a llevarse un Globo de oro: Miley Cyrus está nominada a Mejor canción original con Dream As One —de Avatar: Fuego y ceniza—; Ariana Grande es favorita a Mejor actuación de una actriz en un papel secundario por Wicked: Parte II y Selena Gomez compite a Mejor actriz de musical o comedia televisiva por la serie Solo asesinatos en el edificio.
CINE
Mejor película - Drama
- Frankenstein, de Guillermo del Toro
- Hamnet, de Chloé Zhao
- Un simple accidente, de Jafar Panahi
- El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho
- Valor sentimental, de Joachim Trier
- Los pecadores, de Ryan Coogler
Mejor película - Musical o comedia
- Blue Moon, de Richard Linklater
- Bugonia, de Yorgos Lanthimos
- Marty Supreme, de Josh Safdie
- No hay otra opción, de Park Chan-wook
- Nouvelle Vague, de Richard Linklater
- Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson
Mejor película de animación
- Arco
- Demon Slayer
- Elio
- Las guerreras K-pop
- Little Amélie
- Zootrópolis 2
Logro cinematográfico y de taquilla
- Avatar: Fuego y ceniza
- F1: La película
- Las guerreras K-pop
- Misión: Imposible - Sentencia final
- Los pecadores
- Weapons
- Wicked: Parte II
- Zootrópolis 2
Mejor película - En idioma no inglés
- Un accidente simple
- No Other Choice
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Sirāt
- La voz de Hind
Mejor actuación de una actriz en una película - Drama
- Jessie Buckley - Hamnet
- Jennifer Lawrence - Die My Love
- Renate Reinsve - Valor sentimental
- Julia Roberts - Caza de brujas
- Tessa Thompson - Hedda
- Eva Victor - Sorry, Baby
Mejor actuación de un actor en una película - Drama
- Joel Edgerton - Sueños de trenes
- Oscar Isaac - Frankenstein
- Dwayne Johnson - The Smashing Machine
- Michael B. Jordan - Los pecadores
- Wagner Moura - El agente secreto
- Jeremy Allen White - Springsteen: Deliver Me from Nowhere
Mejor actuación de una actriz en una película - Musical o comedia
- Rose Byrne por Si pudiera, te daría una patada
- Cynthia Erivo por Wicked: Parte II
- Kate Hudson por Song Sung Blue
- Chase Infiniti por Una batalla tras otra
- Amanda Seyfried por The Testament of Ann Lee
- Emma Stone por Bugonia
Mejor actuación de un actor en una película - Musical o comedia
- Timothée Chalamet - Marty Supreme
- George Clooney - Jay Kelly
- Leonardo DiCaprio - Una batalla tras otra
- Ethan Hawke - Blue Moon
- Lee Byung-hun - No hay otra opción
- Jesse Plemons - Bugonia
Mejor actuación de una actriz en un papel secundario en cualquier película
- Emily Blunt – The Smashing Machine
- Elle Fanning – Valor sentimental
- Ariana Grande – Wicked: Parte II
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor sentimental
- Amy Madigan – Weapons
- Teyana Taylor – Una batalla tras otra
Mejor actuación de un actor en un papel secundario en cualquier película
- Benicio del Toro - Una batalla tras otra
- Jacob Elordi - Frankenstein
- Paul Mescal - Hamnet
- Sean Penn - Una batalla tras otra
- Adam Sandler - Jay Kelly
- Stellan Skarsgård - Valor sentimental
Mejor director
- Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra
- Ryan Coogler – Sinners
- Guillermo del Toro – Frankenstein
- Jafar Panahi – Un accidente simple
- Joachim Trier – Valor sentimental
- Chloé Zhao – Hamnet
Mejor guion
- Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra
- Ronald Bronstein & Josh Safdie – Marty Supreme
- Ryan Coogler – Los pecadores
- Jafar Panahi – Un accidente simple
- Eskil Vogt & Joachim Trier – Valor sentimental
- Chloé Zhao & Maggie O'Farrell – Hamnet
Mejor banda sonora original
- Alexandre Desplat por Frankenstein
- Ludwig Göransson por Los pecadores
- Jonny Greenwood por Una batalla tras otra
- Kangding Ray por Sirat
- Max Richter por Hamnet
- Hans Zimmer por F1: La película
Mejor canción original
- Dream as One de Avatar: Fuego y ceniza
- Golden de Las guerreras K-pop
- I Lied to You de Los pecadores
- No Place Like Home de Wicked: Parte II
- The Girl in the Bubble de Wicked: Parte II
- Train Dreams de Sueños de trenes
TELEVISIÓN
Mejor serie de televisión - Drama
- La diplomática
- The Pitt
- Pluribus
- Separación
- Slow Horses
- The White Lotus
Mejor serie de televisión - Musical o comedia
- Colegio Abbott
- The Bear
- Hacks
- Nadie quiere esto
- Solo asesinatos en el edificio
- The Studio
Mejor miniserie de televisión, serie antológica o película hecha para televisión
- Adolescencia
- Su peor pesadilla
- La bestia en mí
- Black Mirror
- Dying for Sex
- La novia
Mejor actuación de una actriz en una serie de televisión - Drama
- Kathy Bates – Matlock
- Britt Lower – Separación
- Helen Mirren – Tierra de mafiosos
- Bella Ramsay – The Last of Us
- Keri Russell – La diplomática
- Rhea Seehorn – Pluribus
Mejor actuación de un actor en una serie de televisión - Drama
- Sterling K. Brown - Paradise
- Diego Luna - Andor
- Gary Oldman - Slow Horses
- Mark Ruffalo - Task
- Adam Scott - Separación
- Noah Wyle - The Pitt
Mejor actuación de una actriz en una serie de televisión - Musical o comedia
- Kristen Bell – Nadie quiere esto
- Ayo Edebiri – The Bear
- Selena Gomez – Solo asesinatos en el edificio
- Natasha Lyonne – Poker Face
- Jenna Ortega – Miércoles
- Jean Smart – Hacks
Mejor actuación de un actor en una serie de televisión - Musical o comedia
- Adam Brody – Nadie quiere esto
- Steve Martin – Solo asesinatos en el edificio
- Glen Powell – Chad Powers
- Seth Rogen – The Studio
- Martin Short – Solo asesinatos en el edificio
- Jeremy Allen White – The Bear
Mejor actuación de una actriz en una miniserie, serie antológica o película hecha para televisión
- Claire Danes – La bestia en mí
- Rashida Jones – Black Mirror
- Amanda Seyfried – El largo río de las almas
- Sarah Snook – Su peor pesadilla
- Michelle Williams – Dying for Sex
- Robin Wright – La novia
Mejor actuación de un actor en una miniserie, serie antológica o una película hecha para televisión
- Jacob Elordi – El camino estrecho
- Paul Giamatti – Black Mirror
- Stephen Graham – Adolescencia
- Charlie Hunnam – Monstruo
- Jude Law – Black Rabbit
- Matthew Rhys – La bestia en mí
Mejor actuación de una actriz en un papel secundario en televisión
- Carrie Coon – The White Lotus
- Erin Doherty – Adolescencia
- Hannah Einbinder – Hacks
- Catherine O'Hara – The Studio
- Parker Posey – The White Lotus
- Aimee Lou Wood – The White Lotus
Mejor actuación de un actor en un papel secundario en televisión
- Owen Cooper - Adolescencia
- Billy Crudup - The Morning Show
- Walton Goggins - The White Lotus
- Jason Isaacs - The White Lotus
- Tramell Tillman - Separación
- Ashley Walters - Adolescencia
Mejor actuación en comedia stand-up en televisión
- Bill Maher – Is Anyone Else Seeing This?
- Brett Goldstein – The Second Best Night of Your Life
- Kevin Hart – Acting My Age
- Kumail Nanjiani – Night Thoughts
- Ricky Gervais – Mortality
- Sarah Silverman – Postmortem
Mejor podcast
- Armchair Expert with Dax Shepard
- Call Her Daddy
- Good Hang with Amy Poehler
- The Mel Robbins Podcast
- SmartLess
- Up First