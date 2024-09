El gran cambio físico del actor Sergio Peris-Mencheta por la leucemia que padece

La vida del actor y director Sergio Peris-Mencheta cambió de forma radical a principios de 2024 cuando fue diagnosticado de leucemia. Una grave enfermedad que obligó al protagonista de Un paraíso perdido a pasar por el quirófano para someterse a un trasplante de médula para comenzar su protocolo contra la afección.

Desde entonces, Peris-Mencheta ha mantenido un “tratamiento muy agresivo”, como reveló en sus redes sociales, que ha desarrollado en su residencia y un hospital de Los Ángeles.

Un proceso médico que, como indicó en una entrevista, le hacía sentir como “un señor de 150 años” y que ha tenido visibles consecuencias en su físico, tal y como se puede apreciar en las últimas imágenes publicadas por el actor.

Sin embargo, el ánimo de Sergio Peris-Mencheta se ha mantenido por todo lo alto durante este tiempo y ha seguido trabajando en diferentes proyectos. En una reciente entrevista en el diario El Mundo, el intérprete ha abordado cómo han sido sus dos últimas obras de teatro dirigidas, 14.4 y Cielos, al tiempo que se enfrentaba a la leucemia, con momentos en los que los ensayos los supervisaba desde una habitación de hospital.

De hecho, el actor ha decidido rodar un documental en el que muestra cómo lleva el día a día durante este proceso. “Yo tenía una parte de director que estaba pensando en el documental y diciendo: Coño, mira el viaje del héroe, qué dificultad tiene por delante Sergio. Hay gente que me ha llamado a la que yo tenía que calmar, porque se ponían a llorar por todo lo que me estaba pasando”, ha explicado conforme al proyecto.

Tal y como ha explicado en la misma entrevista, durante este tiempo el actor ha aprendido a priorizar diferentes elementos de su vida a los que antes no prestaba la misma atención. “La experiencia que he vivido es, evidentemente, la más dura, pero también la más transformadora y la más bella por la que he pasado. El Sergio de antes de la leucemia era un Sergio que no estaba apreciando según qué cosas: sus hijos, cuidar su casa, cuidarse a sí mismo (empezando por su cuerpo), tratar de escuchar más y hablar menos”, ha apuntado.