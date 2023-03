Gwyneth Paltrow revela su tratamiento más raro y polémico hasta la fecha: la ozonoterapia rectal

Gwyneth Paltrow vuelve a estar en el punto de mira tras confesar uno de los tratamientos de salud a los que se ha sometido.

La exacatriz ha revelando en su visita al podcast The Art of Being Well el tratamiendo más extraño que se ha realizado en su vida. "He hecho ozonoterapia... rectalmente", ha dicho la empresaria entre risas. "Es muy raro, pero me ha ayudado mucho", ha continuado, sin quitar la sonrisa de su cara.

El doctor Will Cole, conductor del podcast, ha coincidido en que es algo bastante raro, al igual que los internautas, que siguen sin dar crédito de las locuras que hace Paltrow, desde estos tratamiento hasta el lanzamieto de una vela con aroma a su vagina que vende en Goop, su empresa de estilo de vida y bienestar.

Por si fuese poco, durante la entrevista Gwyneth llevaba puesta una vía intravenosa. "Me estoy avergonzando de mi misma ahora mismo", ha reconocido la ganadora de un Oscar cuando el doctor ha sacado a relucir este dato.

"Me encantan las vías intravenosas, soy una de las primeras personas en adoptarlas", ha explicado, además de añadir que sus favoritas son la glutatión y la fosfatidilcolina. "Son muy difíciles de encontrar y me hacen sentir muy bien", ha dicho al respecto.

Paltrow también ha hablado de su rutina diaria de bienestar que incluye ayuno intermitente, caldo de huesos y una hora de movimiento al día.

La ya retirada actriz es famosa además por llevar a cabo prácticas poco saludables y muy criticadas.

¿Qué es la Ozonoterapia rectal?

Según informa la Cleveland Clinic, la ozonoterapia rectal es un tratamiento que utiliza ozono de grado médico creado mediante un dispositivo generador, y su intención es aumentar la cantidad de oxígeno en el cuerpo.

"Un nivel más alto de oxígeno puede estimular su sistema inmunológico mientras promueve regeneración de células dañadas", ha explicado el doctor Vickram Tejwani sobre esta terapia.

Este tratamiento ha sido calificado de muy peligroso por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) y aún no está autorizado. Además, aseguran que tiene más efectos secundarios negativos que beneficiosos para la salud.