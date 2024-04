Inés y David Bisbal nos dejan con las emociones a flor de piel cantando 'Lucía' en La Voz Kids

David Bisbal se ha llevado la sorpresa de la noche cuando Inés, una de las talents más cotizadas de las audiciones a ciegas de La Voz Kidsha decidido irse a su equipo.

Mientras pensaba en su elección, la joven de 15 años ha dicho que venía con la idea de casa de irse con el que primero se diese la vuelta y ese ha sido Melendi. Por eso Bisbal le ha preguntado si lo tenía claro, ella ha respondido que no y, para su sorpresa, le ha dicho “es que yo me quiero ir contigo”.

El almeriense no cabía en su asombro y ha corrido a abrazar a Inés, que muy emocionada le ha pedido si podían cantar juntos su canción Lucía, en la que, nunca mejor dicho, se ha lucido cantando con su coach favorito.

Todos han coincidido en que tiene un vibrato muy especial y están deseando saber cómo se envuelve en el programa y lo que tiene que ofrecer después de sorprender a todos con su interpretación de If I Ain’t Got You de Alicia Keys.

¡No te lo pierdas!