Durante la tercera temporada de Sex Education, el personaje de Isaac Goodwin ha cobrado gran protagonismo. Si en el final de la segunda temporada llegamos a odiarle un poco por lo que hizo entre Maeve (Emma Mackey) y Otis (Asa Butterfield) —no daremos más detalles para no hacer posibles spoilers— su evolución en la siguiente entrega ha hecho que lleguemos a entenderle.

Isaac está interpretado por el actor británico George Robinson y es de las pocas veces que hemos visto en la pantalla un personaje discapacitado interpretado por una persona que sufre dicha capacidad en la vida real.

Se rompió el cuello en un partido de rugby

George, que tiene 24 años, sufrió un accidente cuando tenía 17 que cambió su vida para siempre. El joven se encontraba en Sudáfrica con motivo de una gira de su equipo de rugby de su escuela, la Stamford School.

Durante un partido contra el equipo D.F. Malan High School, George quiso hacer un placaje que no salió bien. Como consecuencia se fracturó el cuello, concretamente las vértebras C4 y C5.

Tras el accidente, el joven fue trasladado al hospital Melomed Bellville, en Sudáfrica, donde fue operado y permaneció 37 días en la UCI. Después fue trasladado en ambulancia aérea al hospital Addenbrooke de Cambridge, en el Reino Unido, donde permaneció cinco semanas más, para después pasar diez meses en rehabilitación en la Unidad de columna vertebral Princess Royal en Sheffield.

Esta grave lesión en la columna vertebral le ha provocado una tetraplejia que le impide mover cualquier parte de su cuerpo por debajo de su lesión. Durante su rehabilitación, George conoció a Andy, que también había sufrido una lesión medular durante un partido de rugby y que le hizo ver que la vida no se acababa con el accidente.

"Una vez tienes la infraestructura adecuada, vivir de manera independiente con una lesión en la médula espinal puede ser bastante simple. Tengo un asistente personal que me ayuda a cocinar, levantarme por la mañana y hacer cosas en la casa. También uso una silla eléctrica: la mía es esencialmente una silla de ruedas manual que se ha equipado retroactivamente con ruedas eléctricas. Es fantástica, pesa muy poco y me ayuda a moverme libremente", explicó el actor durante una entrevista para Back Up.

La interpretación como forma de superación

Antes de su lesión, George ya se había sentido atraído por la interpretación. Tras el accidente, el joven se preguntó si podría continuar interpretando y fue cuando se dio cuenta de que precisamente ese era el camino por donde debía enfocar su vida.

"Actuar es algo que siempre he disfrutado. La razón principal por la que comencé fue porque me encanta el ambiente de colaboración entre los compañeros. Entras en un aula de teatro y es diferente a cualquier otra clase. Trabajas con tus compañeros y te ríes. Me di cuenta de que incluso después de mi lesión, todavía quería ser parte de esa atmósfera de colaboración", explicó.

El hecho de que personas discapacitadas interpreten a personajes con la misma discapacidad, es algo que poco a poco se va produciendo en el mundo del cine y la televisión. "Todo el mundo conoce a alguien que tiene una discapacidad y, sin embargo, la representación en los medios no parece estar ahí de la misma manera, aunque poco a poco está cambiando", reflexionó en una entrevista para Teen Vogue.

El papel de Isaac se adaptó a su discapacidad

Fue el agente de George el que le envió el papel de Isaac para el casting. Al leerlo, el actor supo que que quería dar vida a ese personaje y sabía perfectamente como hacerlo.

En una entrevista, reveló que el personaje de Isaac tenía inicialmente una amputación, pero que se modificó para adaptarlo a su tetraplejia: "El papel de Isaac se escribió originalmente como un amputado, pero dijeron que volverían a escribir el personaje basado en la discapacidad del solicitante. Entonces, cuando tuve éxito en la audición, le escribieron que tenía una lesión en la médula espinal”.