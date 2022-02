Javier Bardem, más allá del cine: su historia de amor con Penélope Cruz y su pasado como jugador de Rugby

Javier Bardem vive un principio de año de ensueño. Nominado al Goya por El buen patrón , también opta al Oscar por Being The Ricardos . Acudirá a ambas ceremonias de la mano de Penélope Cruz , nominada en una y otra a Mejor actriz por Madres paralelas .

Javier Bardem es un actor de Goya. Tiene seis cabezones en casa, cinco como actor y un sexto como productor. Este sábado puede conseguir el séptimo por El buen patrón, la celebrada película de Fernando León de Aranoa.

Acude a la gala como nominado junto a su mujer, Penélope Cruz, que opta al premio a Mejor actriz por Madres paralelas.

A los 52 años, el intérprete ha participado en 44 películas, tres documentales y suma un enorme palmarés, que incluye un Oscar a Mejor actor de reparto por No es país para viejos (2007), y un Globo de Oro y un BAFTA por esa misma película.

Procedente de una familia de actores

El 1 de marzo de 1969 nació en Las Palmas de Gran Canaria, Javier Ángel Encinas Bardem, más conocido como Javier Bardem. Procedente de una familia de conocidos actores españoles, era previsible que el ahora actor sintiese la necesidad de adentrarse en el mundo de la interpretación desde muy joven: su abuelo era el actor Rafael Bardem; su abuela, la intérprete Matilde Muñoz Sampedro, su tío era el famoso director Juan Antonio Bardem, su madre la actriz Pilar Bardem y sus hermanos, los intérpretes Mónica y Carlos Bardem.

Con tan solo cinco años, de la mano de su madre, Pilar Bardem, Javier hizo un pequeño papel en la serie de televisión El pícaro (1974). Su primera escena está marcada por una graciosa anécdota de la mano del actor Fernando Fernán Gómez, quien por exigencias del guión, tenía que apuntar a Bardem con una pistola. Javier, que tenía que reírse, acabó llorando y asustado, pero eso no le impidió continuar su andadura como intérprete.

Con once años, el canario tuvo la oportunidad de actuar en El poderoso influjo de la Luna, una película protagonizada por su madre y dirigida por Antonio del Real. Más tarde, en la segunda mitad de la década de 1980, apareció en distintas series y magacines.

"Desde niño he visto a mi madre trabajar sin parar. Así que cuando a mí me llega esta profesión, o cuando la elijo, ya estoy de vuelta de muchas cosas, porque en ese camino junto a mi madre, acompañándola a los teatros o a los platós, conozco a sus compañeros... y veo de todo", confesó en una entrevista en la revista GQ..

Javier Bardem jugó al rugby, incluso llegó a formar parte de la Selección Española en su adolescencia. Además, cursó durante cuatro años estudios de Pintura en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid. Aún así, siguió apostando por el mundo de la interpretación, consolidándose como uno de los mejores actores a nivel nacional e internacional.

El cine de Javier Bardem en España

Javier Bardem debutó en la gran pantalla en el año 1990 con la película Las Edades De Lulú (1990), un film dirigido por Bigas Luna, uno de sus directores más habituales en su primera etapa como intérprete. Pero fue la nominación al Goya como Mejor Actor Principal por Jamón, Jamón (1992) la que le concedió la popularidad en España.

Con Huevos De Oro (1993), Bardem volvió a optar a un premio Goya, que conseguiría finalmente en la categoría de Mejor actor de reparto por Días Contados (1994). Posteriormente lo logró por Boca a Boca (1995), Los Lunes Al Sol (2002), Mar Adentro (2004) y Biutiful (2010)

Javier Bardem: de España al mundo

La revelación internacional de Javier Bardem se produjo con Antes Que Anochezca (2000), una biografía cinematográfica sobre el escritor cubano Reinaldo Arenas por el que fue nominado al Globo de Oro y al Oscar como Mejor actor principal. Por esta película logró la Copa Volpi en el Festival de cine de Venecia, galardón que volvió a obtener por su interpretación como Ramón Sampedro en Mar Adentro (2004), película dirigida por Alejandro Amenábar. Ese mismo año estrenó Collateral, un suspense de Michael Mann.

Javier Bardem, en la película 'Mar adentro' // Mar adentro

En 2006 el actor interpretó a un inquisidor en Los Fantasmas De Goya (2006), un film de Milos Forman, y en 2007 fue protagonista de El Amor En Los Tiempos Del Cólera, una adaptación de la novela homónima de Gabriel García Márquez que dirigió Mike Newell. Su papel en No es país para viejos (2007), película dirigida por los hermanos Coen, Bardem recibió el Globo de Oro y el premio Oscar al Mejor actor secundario.

En 2008 participó en la comedia romántica dirigida por Woody Allen, Vicky Cristina Barcelona, donde trabajó con Scarlett Johansson y Penélope Cruz. Dos años más tarde ganó un Goya y el premio al Mejor actor en Cannes por Biutiful (2010), film dirigido por Alejandro González Iñárritu. Ese mismo año le dio vida a Felipe, un hombre que vive una relación romántica con Julia Roberts en Come, Reza, Ama.

Su lista de trabajos fuera es larga destacando papeles como el villano de Skyfall, que le dio un premio BAFTA a Mejor actor secundario en 2013; su interpretación de Pablo Escobar en la película Loving Pablo, que coprotagoniza con Penélope Cruz, y, por supuesto, el papel en Being The Ricardos, en la que trabaja junto a Nicole Kidman y que le ha valido su cuarta nominación a los Oscar. Opta al premio a Mejor actor protagonista en una edición en la que Penélope Cruz está nominada también por Madres paralelas.

Una historia de cine con Penélope Cruz

Penélope Cruz y Javier Bardem se conocen desde 1992, coincidieron en la película Jamón jamón de Bigas Lunas. No fue ésta la que les unión, sino Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen, que rodaron 15 años. Los actores han reconocido que durante el rodaje ninguno de los dos se atrevió a dar el primer paso, pero finalmente se enamoraron.

En 2010, en el Festival de Cannes, Javier Bardem ganó el Premio a Mejor Actor por Biutiful y quiso dedicar unas palabras a su entonces novia: "Comparto esta alegría con mi amiga, con mi compañera, con mi amor. Penélope, te debo muchas cosas y te quiero mucho”.

Ese mismo año la pareja contrajo matrimonio en Las Bahamas, en una ceremonia privada que tuvo lugar en la casa del actor Johnny Depp, quien fue su anfitrión. En 2011 llegó al mundo el primer hijo de la pareja, Leo, y dos años más tarde nació Luna.

A pesar de que ambos actores son muy celosos de su intimidad, recientemente, Javier confesó públicamente que cuando está más de dos semanas lejos de casa le parte el corazón. “No experimentas ese tipo de amor hasta que te conviertes en padre, es eso que llaman amor incondicional”, dijo el actor, que ahora reconoce que hace películas pensando en que pueda verlas sus hijos.

Javier Bardem y Penélope Cruz, en la última edición del Festival de cine de Venecia // Getty Images

Javier Bardem y el dolor por la muerte de su madre, Pilar Bardem

“Queremos compartir la noticia de que nuestra madre, nuestro ejemplo, ha fallecido. Se ha ido en paz, sin sufrir y rodeada del amor de los suyos”, escribieron Javier Bardem y sus hermanos, Carlos y Mónica, cuando anunciaron el fallecimiento de su madre el pasado 17 de julio. La intérprete de 82 años estuvo ingresada en la clínica Ruber, en Madrid, debido a una enfermedad pulmonar.

En honor a la actriz, Javier Bardem y su hermana Mónica, inauguraron en la sede de AISGE (Madrid), la Sala Pilar Bardem. En el acto, ambos descubrieron una fotografía y una placa conmemorativa en su honor, que recuerda a Pilar Bardem como "actriz, madre, hija y nieta de actores", además de "icono del activismo social, político y humanitario" y "fuente de inspiración, lucha y dignidad para toda la profesión artística", según informó AISGE, entidad de la que Bardem fue presidenta entre 2002 y 2018.

En el acto, Javier Bardem confesó que se había guardado como amuleto los pendientes que llevaba puestos su madre durante los últimos días, porque "era al oído" como le recordaban sus hijos todo su "amor y el agradecimiento por tanto que había hecho". “Mamá prefiere que vivamos y que la recordemos como era: sonriente, cabreada, implacable frente a las injusticias, amante de su oficio y sin regocijarse nunca en el dolor. Yo nunca estaré a su altura como ser humano. Nunca. Pero lo voy a intentar, y ese es un empeño que justifica toda una vida", concluyó.

El día que Penélope y Javier se enteraron de la doble nominación al Oscar

Javier Bardem y Penélope Cruz son pareja de nominados en los Goya y también en los Oscar, una circunstancia (una pareja nominada el mismo año por la Academia de Hollywood) que se ha dado muy pocas veces en el cine.

"Estábamos en el sofá, abrazaditos, atendiendo... yo sabía que, de salir, saldría primero, por la B de mi apellido, y me quedé con cara de bobo, que es lo que pasa en estos caso", contó Bardem sobre el momento en se enteró de su nominación por Being the Ricardos. "Luego nominaron a Jessica Chastain y Olivia Colman y Penélope dijo: 'Demasiadas C...". La actriz se equivocó porque después llegó Cruz por Madres paralelas.

"A nivel personal estoy muy contento, especialmente por Penélope, lo mío no hubiera tenido sentido sin lo suyo, no hubiera sido una celebración, el hecho de que suceda eso a la vez me parece mágico", dijo el intérprete sobre esta coincidencia que Penélope Cruz celebró con estas palabras: "Estoy muy contenta, muy impresionada, no me lo esperaba. Estar nominada con una película de Pedro (Almodóvar), estarlo a la vez con Javier... Que lo hiciéramos los dos ya era algo rozando lo imposible (...) Las dos últimas horas me las he pasado llorando".