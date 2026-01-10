José Yélamo pierde su apuesta con Eva Soriano y tendrá que ir disfrazado a 'Cuerpos especiales'

Te interesa La bonita relación de amistad entre José Yélamo y Roberto Leal

Eva Soriano ha vuelto a la carga con las apuestas en Pasapalabra. Hace unos meses, se retaba con Nacho García y acabaron los dos disfrazados en Cuerpos especiales, y ahora su rival ha sido el presentador José Yélamo.

Los dos concursantes de El Desafío 6 decidieron jugárselo todo en su tercer enfrentamiento en la Pista Musical, donde Eva cayó derrotada en los dos programas previos. "El que pierda tiene que ir al programa del otro disfrazado", declararon.

Al final, el conductor de laSexta Xplica no ha conseguido hacer pleno y ha perdido la prueba ante una Eva Soriano eufórica. La presentadora de Cuerpos especiales ha conseguido adivinar a la primera Y nos dieron las diez, de Joaquín Sabina.

Roberto Leal, en su eterno pique con Eva, ha querido gastarle una pequeña broma antes de dar por válida su respuesta: "Te doy la oportunidad de rectificar. ¿Sí o no?", ha dicho ante la perplejidad de la humorista... Pero sí, era esa, y José Yélamo tendrá que ir disfrazado a Cuerpos especiales, el anti-morning show de Europa FM.

Además, Eva Soriano ya ha desvelado su decisión..."Va a venir vestido de gilda. Con su guindillita, su anchoa, su queso...".