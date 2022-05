Katy Perry pondrá su voz a un nuevo personaje animado

Te interesa Así fue la caída de Katy Perry vestida como La Sirenita

Katy Perry le dará su voz a un personaje animado y no podemos estar más contentos y expectantes con la noticia. La cantante será las cuerdas vocales de Melody, una producción animada escrita, dirigida y producida por Jeremy Zag.

“¡Hola, soy Melody!”, escribió Katy Perry en sus cuentas de redes sociales. Para anunciar la gran noticia de su nueva película, la cantante acompañó el mensaje con varias imágenes del personaje.

¿Cuál es la historia de 'Melody'?

La historia de Melody es la de una cantante insegura que debe superar los problemas que le presente la malvada Rose Stellar, la reina del pop. Además, Melody parece que será capaz de utilizar las notas musicales como si fueran habilidades mágicas. El tono de la cinta animada parece de lo más divertido. El viaje de Melody será uno de superación y autodescubrimiento, que servirá para reflejar cómo es la vida de los cantantes. Por nuestra parte, ¡no podemos esperar a verla! Por cierto, la peli tendrá lugar en la ciudad de Nueva York.

"Es muy complejo, pero después de todos estos años estoy feliz de no haberlo hecho antes porque solo ahora me siento listo. Melody es alguien que tiene que creer en sí misma, y ​​para hacerlo, tiene que aprender a amarse a sí misma antes de considerar cómo la mira la gente. Las grandes estrellas del pop viven en castillos dorados, son famosas entre los paparazzi, pero para una niña hay pasión y miedo. Y nunca he visto a nadie tan creativo como Katy, que personifica tan bien a este personaje", reveló Jeremy Zag según recoge Deadline.

La misma Katy también ha querido enfatizar la importancia que tiene esta película por su mensaje positivo, centrado en reforzar la confianza en uno mismo, incluso, cuando te enfrentas a los rechazos en la vida real: “Hubo muchos rechazos y muchas pérdidas, casi una década de eso. Fui a Los Ángeles cuando tenía 17 años, tres sellos discográficos me firmaron y me dieron de baja”.

Por otro lado, esta tampoco será la primera vez que Katy Perry ponga su voz a un personaje animado. La cantante ya lo hizo para Los Pitufos (2011) y Los Pitufos 2 (2013)