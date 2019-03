Auba Estela, Linda Rodrigo, Javi Moya y Viki Lafuente se convierten en los primeros finalistas de 'La Voz'

¡Por fin han llegado los directos de 'La Voz'! La prueba definitiva para saber la opinión de la audiencia frente al talento de los participantes. De los 16 'talents' que pasaron la criba de las Batallas, 8 de ellos (dos por equipo) volvían a subirse al escenario para conseguir pasar a la siguiente fase.

En esta ocasión, cada 'talent' cantaba una canción independiente y cada coach tenía que otorgarle a sus dos concursantes un porcentaje: 40% o 60%. A este porcentaje se le sumaba el de las votaciones del público, decidiéndose así cuál será el artista que pasará a la semifinal.

TEAM PABLO: PALOMY VS AUBA ESTELA

Pablo López era el primer coach en presenciar las actuaciones de sus dos 'talents' de la noche: Palomy y Auba Estela. Palomy interpretó 'La Fuerza del Corazón' de Alejandro Sanz; mientras que la mallorquina cantó 'Prometo' de Pablo Alborán. Tras mucho deliberar, finalmente Pablo decidió otorgar un 40% a Palomy y un 60% a Auba, valoración que coincidió con la del público siendo ésta última la que pasa a la semifinal.

play

play

Pero las emociones aún no habían terminado y el coach salió al escenario con las dos talents para hacer una preciosa versión de 'Y sin embargo' de Joaquín Sabina:

play

TEAM LUIS FONSI: LINDA RODRIGO VS ÁLEX PALOMO

Linda Rodrigo y Álex Palomo han sido dos de los 'talents' más potentes del equipo de Luis Fonsi desde que los escogió en las Audiciones a Ciegas. Dos voces de lo más diferentes que hacían muy dura la valoración tanto del puertorriqueño como del público.

Mientras Linda hizo una potente versión de 'Rise Up' de Andra Ray; Palomo escogió 'The Scientist' de Coldplay. En esta ocasión no coincidieron los porcentajes de Fonsi, quien le dio el más alto a Linda; con el de la audiencia, que escogió como favorito a Álex Palomo pese a que la suma de los votos le diese la victoria a su compañera.

play

play

Luis Fonsi también salió a cantar con sus dos 'talents' un gran éxito suyo, 'Échame la culpa', haciendo que todo el plató se pusiera en pie:

play

TEAM ANTONIO OROZCO: LIA KALI VS JAVI MOYA

Llegaba el turno de los 'talents' de Antonio Orozco: Lia Kali y Javi Moya. Mientras Lia escogía el clásico de The Police, 'Roxanne'; él hacía lo propio con 'Si tú no estás aquí' de Rosana. Y no le fue nada mal, ya que tanto Antonio como el público le otorgaron la mayor parte de los votos haciendo que el andaluz se haya ganado el pase a la semifinal.

play

play

Antonio Orozco también escogió un tema suyo para cantar junto a sus dos 'talents', que le sorprendieron con una espectacular versión de 'Temblando'.

play

TEAM PAULINA RUBIO: VIKI LAFUENTE VS SUSANA MONTAÑA

Las chicas del equipo de Paulina Rubio, Viki Lafuente y Susana Montaña, se encargaron de dar el toque rockero a la noche. Mientras Viky escogía 'Living on a prayer' de Jon Bon Jovi; Susana se atrevía con 'Bohemian Rhapsody' de Queen. En esta ocasión volvió a coincidir la valoración de la coach con la del público, otorgando la mayoría de los votos a Viki, quien pasa al siguiente fase del concurso.

play

play

Como el resto de sus compañeros, la 'Chica Dorada' también quiso interpretar una canción suya junto a sus 'talents', 'Yo no soy esa mujer'.