Las Audiciones A Ciegas entran en la recta final con un programa lleno de emociones

Queda tan sólo un programa de las Audiciones a Ciegas para que nuestros coaches completen sus equipos y 'La Voz' inicie su siguiente fase. Con esta tensión las últimas audiciones se están viviendo con más intensidad aún si cabe, en las que Luis Fonsi, Paulina Rubio, Pablo López y Antonio Orozco tienen que pensárselo muy bien a la hora de darle al preciado botón rojo.

El primero que aumentó su equipo en la pasada noche fue Luis Fonsi y lo hizo no con una sino con tres voces con Trío Gavana, compuesto por Paula, Claudia y Eva; que hicieron una sorprendente versión de 'Born This Way' de Lady Gaga. A pesar de que competía con Paulina y Antonio, el puertorriqueño consiguió que las chicas se unieran a él para participar en el programa.

Taré Cortés salió al escenario acompañado de su guitarra para interpretar una preciosa versión de 'Vida loca', de Pancho Céspedes, que dejó sin palabras tanto al público como a los coaches. Paulina, Fonsi y Orozco se giraron para tener al artista en sus equipos, quien finalmente se decantó por el autor de 'Mi héroe'.

Pablo López se estrenaba en el último programa con Hannah Labotka, una joven de Chicago que vive en Pamplona. Labotka salió al escenario con una potente versión de 'Make your feel my love' de Adele que hizo que, como es habitual, Pablo López y Antonio Orozco se batieran en duelo por la aspirante. Y como suele ocurrir en la mayoría de estas "batallas" Lopez se sale con la suya.

Paulina Rubio continúa ampliando su equipo lleno de 'Girl Power' con la impactante voz de Giosy Moltino, una napolitana que salió descalza al escenario dispuesta a enamorar a los coaches con su versión de 'Satifaction' de Aretha Franklin cargada de fuerza y de garra.

Y en racha, la mexicana continuó ampliando su equipo con Jesús Albarrán. Acompañado de su armónica y su guitarra, este joven sevillano se atrevió con un clásico: 'Mister Tambourine Man' de Bob Dylan. Paulina Rubio no pudo resistirse al darle al botón y girar su sillón.

Y esta noche no te pierdas el último programa de las Audiciones a Ciegas a las 22.40h en Antena 3, donde nuestros coaches completarán sus equipos para iniciar la siguiente fase de 'La Voz'.