Conviértete en coach y elige al candidato de Europa FM a las Audiciones a ciegas de La Voz 2020

Para convertirte en coach de Europa FM, solo tienes que ir a nuestro perfil de Instagram o al de Twitter a partir de las 10h -al término del programa Levántate y Cárdenas-, y dar 'Me Gusta' o hacer 'retuit' (respectivamente) en el audio del talent que más te guste.

El candidat@ que acumule más 'me gustas' y 'retuits' el día 8 de noviembre a las 8:30h, ¡entrará directamente a participar en las Audiciones a ciegas de La Voz 2020 de la mano de Europa FM! ¡Cuánta emoción!

¿CÓMO VOTO PARA ELEGIR AL CANDIDATO?

Desde este jueves 31 de octubre a las 10h hasta el viernes 8 de noviembre a las 8:30h, puedes votar en los perfiles de Twitter e Instagram de Europa FM, las audiciones de nuestros tres aspirantes a participar en las Audiciones a ciegas de La Voz 2020. ¡Solo tienes que dar 'Me Gusta' en Instagram y/o hacer 'retuit' en Twitter!

El talent que más ‘retuits’ (en Twitter) y ‘me gustas’ (en Instagram) acumule el día 8 de noviembre a las 8:30h, ¡será el ganador y participará en las Audiciones a ciegas de La Voz 2020! El resultado lo anunciará Javier Cárdenas durante su programa Levántate y Cárdenas el viernes 8 a las 10h. ¡Afina tu oído de coach y ayúdanos a elegir a nuestro talent!

¿DÓNDE ENCONTRAR LAS AUDICIONES?

Las audiciones de cada uno de los aspirantes estarán publicadas tanto en Twitter, con el hashtag #LaVozEuropaFM, como en Instagram, para que nuestros oyentes podáis escucharlas y ejercer de coaches. Además, en europafm.com encontrarás destacada toda la información relativa a esta acción.

🎧 1ª PARTICIPANTE : 90 minutos de India Martínez

🎧 2º PARTICIPANTE : Feel de Robbie Williams

🎧 3ª PARTICIPANTE : It's So Hard To Say Goodbye To Yesterday de Boyz II Men

¡Prepárate para convertirte en coach de Europa FM para La Voz 2020!

OROZCO Y PABLO LOPEZ, REPITEN EN LA VOZ 2020

Antonio Orozco y Pablo López han confirmado en su visita a 'El Hormiguero 3.0' que serán coaches de La Voz 2020. Los cantantes, compañeros y grandes amigos desde que este formato musical les unió, lo han desvelado después de que Orozco, nada más sentarse, haya mostrado su 'cabreo' porque siempre le dejan en "el extremo izquierdo" de la mesa, y bromeando con que siempre "le hacen más caso a Pablo López" que a él. ¡No encanta volver a tenerlos como coaches!

Europa FM, emisora oficial de La Voz