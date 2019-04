Estos son los finalistas que se enfrentarán en la Final de 'La Voz'

Desde que empezaron las 'Audiciones a Ciegas', semana tras semana ha ido incrementando la emoción en las galas de 'La Voz', donde cada vez era más difícil escoger qué 'talents' pasarían a la siguiente fase. Paulina Rubio, Antonio Orozco, Pablo López y Luis Fonsi llegaban al a semifinal del programa con dos concursantes cada uno, de los que solo uno se convertiría en finalista.

EQUIPO PAULINA RUBIO: ÁNGEL CORTÉS VS VIKI LAFUENTE

Con dos estilos muy diferentes, Ángel Cortés y Viki Lafuente daban lo mejor de sí mismos sobre el escenario para ganar el pase a la final. Mientras el tenor optó por el clásico 'Amapola' de Plácido Domingo; Vicky arrancó la noche a ritmo de soul con 'Something got a hold on me' de Etta James.

Paulina Rubio otorgó el 60% a Viky sabiendo que el público se volcaría con Ángel, como efectivamente ocurrió haciendo que el zaragozano sea el finalista del Equipo Paulina.

Antes de conocer el veredicto final, la Chica Dorada subió con sus dos últimos 'talents' al escenario para interpretar su éxito 'Mi Nuevo Vicio':

EQUIPO ANTONIO OROZCO: JAVIER MOYA VS MARCELINO DAMION

Llegaba el turno de Antonio Orozco con sus 'talents' Javier Moya y Marcelino Damion. Moya se decantó por 'Dónde está el amor' de Pablo Alborán mientras Damion escogió el hit internacional 'Earned It' de The Weeknd. Antonio coincidió con la audiencia al conceder el máximo porcentaje a Javier Moya, convirtiéndolo en finalista. Pero Marcelino se iba a ir con una gran alegría, ya que su coach le ha prometido que le grabará su primer disco de principio a fin, con la ayuda de Pablo López.

Orozco también subió al escenario con sus dos artistas para interpretar a tres voces el precioso tema 'Mi héroe', uno de su grandes éxitos.

EQUIPO PABLO LÓPEZ: ANDRÉS MARTÍN VS AUBA

Andrés Martín y Auba Estela, dos de los 'talents' más potentes de esta edición, se subían al escenario de 'La Voz' para conseguir el pase a la final. El músico madrileño hizo una impresionante versión de 'Can’t help falling in love' de Elvis Presley; mientras que su compañera hizo su primera interpretación en inglés con 'Love Of My Life' de Queen. A pesar del talento derrochado por ambos, tanto Pablo López como la audiencia hicieron finalistas a Andrés.

'El Patio' fue la canción escogida por López para interpretarla a tres voces con sus 'talents', antes de conocer la decisión final del público:

EQUIPO LUIS FONSI: LINDA RODRIGO Y MARÍA ESPINOSA

Linda Rodrigo y María Espinosa eran las dos últimas 'talents' en conocer quién se convertiría en finalista de 'La Voz' por parte del equipo de Luis Fonsi. La malagueña intentó hacerse un hueco en la final con 'Sportlight' de Jessie J, mientras que la sevillana se decantó por 'Uno x Uno' de Manuel Carrasco; quién consiguió enamorar con su duende tanto al puertorriqueño como al público, alcanzando el porcentaje más alto.

Por último, Luis Fonsi cantó con sus dos semifinalistas 'Aquí estoy yo', su éxito de hace una década:

INVITADOS A LA GRAN FINAL

Tras conocer a los 4 finalistas, ¡Eva González nos ha dado un notición! Alejandro Sanz, Sebastián Yatra, Manuel Carrasco, Melendi, Juanes y los asesores serán los invitados de la Final de 'La Voz'.

Los coaches y los cuatro finalistas estarán acompañados de artistas de lujo y además, regresarán al plató nuestros queridos asesores David Bustamante, Miriam Rodríguez, Karol G y Antonio José. ¡El próximo miércoles a las 22:40 horas en Antena 3!