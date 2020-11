Fase Final de La Voz: Estos son los ocho semifinalistas y el talent repescado

La Fase Final de La Voz empezó con una actuación muy especial: los 12 talents juntos en el escenario, interpretando temas de sus coaches, como 'Estoy hecho de pedacitos de ti' de Antonio Orozco; 'Víveme' de Laura Pausini; 'El Patio' de Pablo López; y 'Yo no tengo nada' de Alejandro Sanz.

Asimismo, también hemos vivido un momento histórico: la repesca. Miriam Rodríguez presentó a los dos concursantes que optaban por la repesca. Sergio Chaves eligió el tema 'Pausa' de IZAL, mientras que Kelly, optó por 'Walking on the moon' de The Police.

El público fue el encargado de elegir al talent que podía regresar como concursante y lo hizo dándole una segunda oportunidad a Kelly, que se fue con el equipo de Laura Pausini.

EQUIPO LAURA PAUSINI

Los primeros en subirse al escenario fueron los talents de Laura Pausini. Carlota Palacios revolucionó el plató con 'Don't Start Now' de Dua Lipa, Paula Espinosa emocionó con una versión a piano de 'Corazón partío' de Alejandro Sanz, mientras que Juan José Alba se iluminó con 'Sólo luz' de Funambulista y Pablo Alborán.

El público del plató decidió que el primer semifinalista del programa era Kelly y, finalmente la coach italiana eligió a Paula Espinosa.

EQUIPO ALEJANDRO SANZ

Haizea fue la talent del equipo de Alejandro Sanz que rompió el hielo y lo hizo con 'Me quedo contigo' de Los Chunguitos. Le siguió Adam Ainouz, que eligió 'Oye' de Beyoncé, mientras que Rafael Ruiz 'El Bomba' interpretó 'Mi marciana' de Alejandro Sanz.

La votación del público dio el puesto de semifinalista a Rafael Ruiz 'El Bomba'. Y el coach tomó la decisión de seguir con Adam Ainouz.

EQUIPO PABLO LÓPEZ

Dayana Emma fue la primera del equipo de Pablo López en subirse al escenario y lo hizo con una versión de 'Tengo un trato' de Mala Rodríguez. Miguelichi López escogió la canción en catalán de 'Al Mar' de Manel y Roger Padrós decidió sorprender con 'Feeling Good' de Nina Simone en una versión de Muse.

El público eligió a Roger Padrós y Pablo López decidió quedarse con Miguelichi López.

EQUIPO ANTONIO OROZCO

El último equipo en subirse al escenario fue el de Antonio Orozco. Primero lo hizo Curricé con 'Skin' de Rag'n Bone Man, después Antonio Villar con 'El alma al aire' de Alejandro Sanz y, por último, Johanna Polvillo que escogió 'My All' de Mariah Carey.

El voto del público decidió que Johanna Polvillo debía ser semifinalista y Antonio Orozco eligió a Curricé.