El ingenioso comentario de Rocío Silva que dejó boquiabierto a Antonio Orozco en 'La Voz'

En el último programa de La Voz quedó demostrado el desparpajo y el carácter de Rocío Silva, la talent que consiguió un puesto en las Audiciones a Ciegas gracias a Europa FM.

La joven siempre se ha declarado un grandísima fan de Alejandro Sanz y por eso mismo no dudó un segundo en elegirlo como coach cuando el cantante giró su silla. En su última actuación, en la que interpretó 'Ya no quiero ser' de Niña Pastori, Sanz le dedicó unas bonitas palabras: "Rocío cantas muy bien, creo que la gente que canta con ese corazón tiene que ser buena gente, si no es imposible que puedan cantar así ¿sabes?, así que felicidades".

Sin embargo, Antonio Orozco no se ha rendido en ningún momento y ha seguido intentando conquistar a Rocío. Tras las palabras de Sanz, Antonio Orozco se mostraba apesadumbrado al decir: "no me viste en las audiciones y ahora tampoco me estás mirando. Estoy un poco triste", se lamentaba.

Lo que Antonio no se esperaba era que Rocío le diese una ingeniosa respuesta que despertó las risas y el aplauso del público. "¿Sabes qué pasa? Que como tenga a Alejandro enfrente yo no puedo mirar a nadie", decía la sevillana.

"MI SUEÑO DE ESTAR EN 'LA VOZ' SE HA CUMPLIDO GRACIAS A EUROPA FM'

La joven de 28 años consiguió un pase en las Audiciones a Ciegas de La Voz de Antena 3 gracias a los votos de los oyentes de Europa FM, que eligieron su 'voz' como favorita entre otros tres candidatos. Así, con este 'pase directo' a las audiciones, Rocío pudo cumplir uno de sus sueños: entrar en el equipo de su ídolo, Alejandro Sanz.

ESTA NOCHE LLEGA LA BATALLA FINAL DE LA VOZ

Los talents se enfrentarán de dos en dos poniendo las cosas cada vez más complicadas a los coaches. ¡No te lo puedes perder! Esta noche a las 22:00 horas, la Batalla Final de 'La Voz', en Antena 3.

ENTREVISTA CON ANTONIO OROZCO

Hace solo unos días estuvimos hablando con Orozco en una entrevista muy cercana en la que además de hablar de su nuevo trabajo, 'Aviónica', también nos habló de 'La Voz'. Para el cantante, elegir a los talents "es difícil, porque cada año los chicos vienen más preparados".