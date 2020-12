Kelly se convierte en el ganador de La Voz 2020 en una gala llena de invitados de lujo

La Voz 2020 ha llegado a su fin y lo ha hecho por todo lo alto, con una noche llena de emociones. Los finalistas de esta edición, Johanna Polvillo, Curricé, Kelly y Paula Espinosa, iniciaron la gala con energía e interpretando 'Viva la vida' de Coldplay.

El primer talent en subirse solo al escenario fue Johanna Polvillo, que eligió el tema 'I believe I can fly' de R. Kelly y llenó el plató de magia con esta versión de Yolanda Adams.

Antes de seguir disfrutando de las voces de los talents, recibimos a la primera invitada: Aitana. La cantante cantó a dúo 'Corazón sin vida' con Paula Espinosa, haciendo sonreír a Alejandro Sanz por el guiño a su 'Corazón partío'.

Tras esta espectacular actuación, empezó una de las más inolvidables de la noche: Alejandro Sanz y Pablo López sorprendieron con una versión de 'La quiero a morir' de Manzanita. El coach madrileño confesó que era un homenaje a su amigo Pau Donés.

El siguiente en subirse al escenario fue Curricé y lo hizo acompañado de Mala Rodríguez, la asesora de Antonio Orozco. Ambos interpretaron 'Superbalada' y dejaron al público sin palabras.

Kelly, el concursante repescado de la edición, emocionó con 'When We were Young' de Adele en una actuación en la que Pablo López no pudo contener las lágrimas.

¡La noche solamente había empezado! Las siguientes en subirse al escenario fueron Laura Pausini y Bebe, que unieron sus voces en 'Verdades a medias'. Y, otra de las actuaciones sorpresas fue la de Vanesa Martín con las finalistas del talent show. Johanna Polvillo, del equipo de Antonio Orozco, y Paula Espinosa, del equipo de Laura Pausini, interpretaron con la artista '... y vuelo', su último single.

Por otro lado, los dos finalistas, Kelly y Curricé, compartieron escenario con Sebastián Yatra, con quién cantaron 'A dónde van'.

La emoción continuó de la mano de Pablo López, que se sentó al piano para desnudar el alma con 'KLPSO'. E India Martínez, otra de las invitadas de la gran Final de La Voz, llegó para ponernos los pelos de punta con 'La Gitana', que interpretó al lado de Johanna Polvillo.

Llegó el momento de la actuación en solitario de Paula Espinosa, que versionó 'Resistiré' del Dúo Dinámico. El siguiente en subirse al escenario fue Curricé, que revolucionó el plató con 'Malamente' de Rosalía.

El último invitado de la noche fue Beret. El cantante compartió escenario con Kelly y cantaron el tema 'Sueño' del propio Beret y Pablo Alborán.

Asimismo, antes de conocer al ganador de esta edición de La Voz, Antonio Orozco presentó su reciente single, 'Entre sobras y sobras me faltas'.

Finalmente, Johana Polvillo y Kelly se convirtieron en los dos últimos finalistas de 'La Voz' y, tras las votaciones del público en plató, ¡Kelly fue coronado como el ganador!

Laura Pausini, emocionada de que su talent consiguiera la victoria, expresó que "Las segundas oportunidades sí que pueden cambiar la vida". Y Eva González recordó que Kelly ha sido el primer repescado de la historia del programa.