Mucha emoción y difíciles decisiones en la Batalla Final de La Voz

En la primera noche de la Batalla Final de La Voz, se han enfrentado 4 ´talents' de cada equipo de los que tan sólo 2 han pasado a los Directos del programa. Luis Fonsi y David Bustamante; Paulina Rubio y Antonio José; Antonio Orozco y Karol G; y Pablo López y Miriam Rodríguez, se han encontrado en una situación de lo más complicada a la hora de decidir qué miembros de sus equipos pasarían a la siguiente fase.

ANDRÉS BALADO VS ÁNGEL CORTÉS

La noche empezaba por todo lo alto con la actuación de Andrés Balado y Ángel Cortés, dos voces completamente diferentes interpretando 'You are so beautiful' de Joe Cocker. Finalmente Paulina "se ha dejado llevar por sus instintos" seleccionando a Ángel Cortés para los Directos de La Voz.

ANDRÉS IWASAKI Y ANDRÉS MARTÍN

Los dos 'talents' del equipo de Pablo López y Miriam Rodríguez han protagonizado una de las actuaciones más emotivas de la noche, interpretando 'All I Want' de Kodaline. Tras mucha indecisión, López finalmente ha despedido a Iwasaki escogiendo a Andrés Martín para la siguiente fase.

BEATRIZ PÉREZ VS LINDA RODRIGO

Beatriz Pérez y Linda Rodrigo han llenado el plató de La Voz de energía y garra en un intenso duelo interpretando ‘The way you make me feel’ de Michael Jackson. La batalla de dos divas con voces increíbles ha robado el corazón de los espectadores y ha dejado sin palabras a los cuatro coaches, en especial a Luis Fonsi que ha tenido la dura decisión de despedir a Beatriz para continuar con Linda en los directos.

JAVI MOYA VS SHADDAY

Javi Moya y Shadday López han encogido el corazón de los coaches de La Voz y sus asesores con su espectacular interpretación de ‘Soldadito Marinero’ de Fito y Fitipaldis. Las voces rotas de los talents del equipo de Antonio Orozco y Karol G han conseguido que el público se ponga de pie en una batalla de talento y emoción de lo más reñida, que finalmente ha vencido Javi Moya.

MARINA DAMER VS PALOMY

Palomy y Marina Damer rescatan los 'Peces de ciudad' de Joaquín Sabina para sumergirlos en el mar de emoción del escenario de 'La Voz'. Las talents del equipo de Pablo López y Miriam Rodríguez han seducido al público con sus angelicales y dulces voces transmitiendo su pasión y garra en una batalla muy igualada que ha ganado finalmente Palomy.

Pablo López guarda un especial cariño al tema 'Peces de ciudad' ya que la ha cantado en muchas ocasiones durante su carrera musical. Tras la interpretación de Palomy y Marina Damer en la Batalla de ‘La Voz’, el coach ha cogido su guitarra para unir su voz a las de las talents e impregnar de magia el plató. ¡Qué versión más bonita!

MARLO VS ÁNGEL Y LEO

Marlo y Ángel y Leo se han subido al ring para batirse en duelo interpretando ‘Writing’s on the wall’ de Sam Smith. Los talents del equipo de Paulina Rubio y Antonio José han inundado el plató con una vibrante batalla que finalmente ha vencido Marlo pasando a los Directos.

MARÍA ESPINOSA VS ÁLVARO DE LUNA

'La habitación' de Niña Pastori ha sido la canción en la que se han batido en duelo María Espinosa y Álvaro de Luna. A pesar de la calidad vocal de ambos, Fonsi ha reconocido que a Álvaro le quedaba más lejos la canción y se ha decantado por María para continuar el programa.

LIA KALI VS LES FOURCHETTES

La noche se ha despedido con una de las batallas más impresionantes, la de Lia Kali y Les Fourchettes. Antonio Orozco y Karol G han tenido una difícil decisión tras verlas interpretar 'Flames', de David Guetta y Sia, en unas condiciones totalmente diferentes para el cuarteto y para la solista. Finalmente Orozco ha decidido que sea Lia Kali la que pase a los Directos de La Voz.