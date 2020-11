Pablo López y Alejandro Sanz se quedan sin talents en la Semifinal de ‘La Voz’

Tras varias semanas de emoción y tensión, la Semifinal de La Voz ha llegado. La gala ha empezado con un homenaje a los 52 talents que han pisado el escenario, desde las Audiciones a ciegas hasta la Fase Final. Los concursantes iluminaron el plató con una versión de 'Otra vez' mientras que los ocho finalistas entraban acompañados de un intenso aplauso.

play

En una noche decisiva, en la que el público tenía un papel muy importante, hemos vivido emociones de todo tipo, desde alegría hasta melancolía. Y es que, hemos descubierto a los cuatro finalistas de La Voz.

LAS ACTUACIONES DE LA SEMIFINAL DE 'LA VOZ'

.

El primero en subirse al escenario fue Curricé, del equipo de Orozco, que interpretó 'La mentira' de Dani Martín.

play

Le siguió Pablo López y sus talents, Miguelichi López y Roger Padrós, que llenaron de magia el plató con la interpretación de 'Mariposa'.

play

Tras esta sorprendente actuación, Paula Espinosa, del equipo de Laura Pausini, versionó 'You're beautiful' de James Blunt, conquistando con su dulce voz a los coches y al público.

play

La noche siguió con Alejandro Sanz y sus dos semifinalistas, Adam Ainouz y Rafael Ruiz 'El Bomba'. Los artistas interpretaron 'Viviendo deprisa'.

play

Miguelichi López volvía al escenario, en esta ocasión lo hacía en solitario para cantar 'La vereda de la puerta de atrás' de Extremoduro. Y, le seguía Adam Ainouz, que sorprendió con 'Piano man' de Billy Joel

play

play

Laura Pausini también acompañó a sus talents, Paula Espinosa y Kelly, y juntos interpretaron 'La solución'.

play

Johanna Polvillo, del equipo de Orozco, se atrevió con 'All by my self' de Céline Dion', mientras que Rafael Ruiz 'El Bomba' lo hacía con 'El trato' de su coach, Sanz.

play

play

El último coach en compartir escenario con sus talents fue Antonio Orozco, que interpretó 'Hoy' con Curricé y Johanna Polvillo.

play

Roger Padrós fue el siguiente y lo hizo sentado al piano para cantar 'Sargento de hierro' de Morgan. Y, el último fue Kelly, que en la anterior gala fue repescado y se convirtió en semifinalista del equipo de Laura Pausini. En la semifinal, el talent sorprendió con 'A Change id Gonna Come' de Same Cooke.

play

play

Pero para que la noche fuera todavía más emocionante, Miriam Rodríguez regresó para actuar con los ocho finalistas e interpretar 'Dos extraños en la ciudad'.

play

LOS FINALISTAS DE LA VOZ 2020

.

Tras las emocionantes actuaciones, llegó el momento de despedir a los semifinalistas de La Voz y conocer a los finalistas de esta edición. El público eligió a Curricé, Kelly Johanna Polvillo y Paula Espinola.

Por primera vez en La Voz, dos coaches llegaban a la final con dos finalistas cada uno. De esta manera, Pablo López y Alejandro Sanz se quedaban sin talents para la Gran Final.