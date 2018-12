Pablo López y Luis Fonsi no se dan por vencidos durante las grabaciones de La Voz

La Voz llega a Antena 3 y lo hace con unos grandes coaches: Paulina Rubio , Antonio Orozco , Pablo López y Luis Fonsi ; que también muestran su talento y así lo hemos podido ver en exclusiva a través del perfil de Instagram. Fonsi se ha atrevido a interpretar su tema, No Me Doy Por Vencido , y lo ha hecho con López al piano.

Luis Fonsi canta 'No me doy por vencido' acompañado por Pablo López / antena3.com

En La Voz de Antena 3 descubriremos grandes voces, pero también podremos escuchar la de los coaches.

Durante las grabaciones del talent show, Luis Fonsi y Pablo López han interpretado el tema No Me Doy Por Vencido y, Paulina Rubio y Antonio Orozco no han podido evitar emocionarse.

¡Está claro que nos vamos a emocionar con La Voz!