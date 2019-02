Paulina Rubio hace el bloqueo más estratégico en las últimas 'audiciones a ciegas'. ¡Descubre los equipos al completo!

Tras 12 programas, 'La Voz' cierra sus 'Audiciones a ciegas' como líder absoluto con una media del 20,4% y 3.132.000 espectadores. Con Pablo Lopez con su equipo al completo; Luis Fonsi, Paulina Rubio y Antonio Orozco tenían una gran presión por escoger muy bien las últimas voces que formarían parte de sus equipos. ¡Y es que con tanto talento es muy difícil no girarse con cada audición!

Rosco salió al escenario dispuesto a comerse el plató de 'La Voz'. Guitarra en mano, este "loco perdío" como lo llamó Pablo Lopez hizo una cañera versión de 'Come Together' de The Beatles a la que Paulina Rubio no se pudo resistir.

Luis Fonsi fue el siguiente coach que cerró su equipo con el dúo formado por Ángel Mosquera y Leonardo Mera. Los dos 'talents' se unieron para realizar una maravillosa versión de 'Toxic' de Britney Spears que dejaron fascinados a los coaches.

Y de la canción de una gran diva a la de otra. En esta ocasión fue una increíble versión de 'Stone Cold' de Demi Lovato completamente transformada a la voz y guitarra de Shaddai Lopez. Tanto Paulina como Antonio, los dos coaches que aún podían completar sus equipos, no dudaron en girarse ante tal actuación. Finalmente el canario se decantó por Orozco para participar en el programa.

Paulina Rubio ha echado mano del bloqueo más estratégico de toda la temporada para conseguir que Juanjo García fuese el último 'talent' en unirse a su equipo, impidiéndole la opción a Antonio Orozco. Juanjo hizo una preciosa versión de 'Y ahora' de Manu Carrasco que emocionó a los cuatro coaches.

Antonio Orozco lo tenía muy difícil a estas alturas del programa ya que entre todos los 'talents' que quedaban solo podía escoger a uno para completar su equipo. Pero no pudo resistirse a la voz de Mar Valdés, que hizo una impresionante interpretación de 'Man's World' de James Brown, sin duda una elección para cerrar por todo lo alto su equipo.

Con los cuatro equipos al completo, llega una nueva fase de 'La Voz' cargada de novedades. Nos esperan tres semanas de Asaltos con más emoción que nunca. Además, 'La Voz' contará con el tiempo de robos, en el que los coaches contarán con dos robos cada uno.

Los Asaltos de 'La Voz', el lunes y el martes a partir de las 22:40 horas, en Antena 3.