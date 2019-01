Paulina Rubio le quita al "favorito de los coaches", Pablo Lopez, el único pleno de la noche

Con los equipos de los coaches a la mitad, la quinta entrega de las Audiciones a Ciegas ha llegado cargada de actuaciones de lo más emotivas que han dejado sin palabras a Luis Fonsi, Paulina Rubio, Pablo López y Antonio Orozco.

La noche empezó con el listón muy alto con Andrés Martín, un músico del metro de Madrid que interpretó 'Dancing On My Own' de Callum Scott, con una particular voz cargada de sentimiento. Tan emotiva fue su actuación que hizo que se emocionara uno de los vocal coach del programa, José María Sepúlveda, que ha confesado que es "un favorito suyo".

Fuera de plató, Andrés explicó que se refugió en la música y en su guitarra para olvida sus problemas, ya que sufrió bullying durante el colegio y terminó en una depresión. Pablo López y Antonio Orozco no dudaron en girarse al escuchar su voz y el talent madrileño decidió unirse al team de Pablo.

La siguiente aspirante que se ha convertido en concursante de La Voz ha sido Elena Vargas. Bautizada como "La Kim Kardashian de Sevilla" por Eva González, salió al escenario dispuesta a conquistar a los coaches con una versión flamenca de 'Vida Loca' de Pancho Céspedes.

Tanto Luis Fonsi como Antonio Orozco se giraron durante su actuación, y aunque el puertorriqueño se lo puso muy difícil al catalán con su gran dialéctica, finalmente Elena Vargas escogió a Antonio Orozco para participar en el programa.

Sin duda una de las grandes actuaciones de la noche ha venido a cargo de Aitor Martín, que ha conseguido el único pleno de la gala. Únicamente acompañado del piano, Aitor ha interpretado 'Dark Times' de The Weeknd.

Con los cuatro coaches dados la vuelta, era el madrileño el que tenía la posibilidad de unirse a cualquiera de los cuatro equipos. Y dado por el instrumento con el que había hecho su interpretación, los cuatro coaches pensaban que se iría con Pablo López, el "favorito" de los aspirantes con el equipo más numeroso por el momento.

Pero Paulina Rubio fue muy rápida y le dio a Aitor un argumento de peso para "robarle" el talent a su compañero: "Yo no me di la vuelta de primeras porque al oír el piano pensé 'se va a ir con Pablo'. Pero Pablo tiene algunos participantes que tocan el piano". "Casi todos", añadía Fonsi.

Por lo que lo más inteligente era irse con un equipo que no tuviera artistas similares a él para poder durar más en el programa. "Me has convencido", decía Aitor uniéndose al equipo de Paulina.

Llegaba el turno para Agustín Sánchez, que en la gala anterior se encontraba entre el público disfrutando del programa cuando Eva González le dio una gran sorpresa. Acompañada de su madre, la presentadora le daba la noticia de que estaba dentro de las Audiciones a Ciegas y que tenía que empezar a prepararse su actuación.

Una gala después, Agustín salía al escenario para realizar una preciosa versión de 'La Quiero A Morir' de DLG. Antonio Orozco fue muy rápido y se giró bloqueando a Pablo López para que no pudiese optar a tener a Agustín en su equipo. Luis Fonsi y Paulina Rubio también se giraron mientras Pablo disfrutaba de la actuación desde el respaldo de su sillón sin girar.

"Ya que tú, Antonio, has bloqueado la opción de que me pueda ir con Pablo, le voy a dar a él la satisfacción, - o no- de que en las batallas pueda robarte a ti", decía Agustín uniéndose al equipo de Antonio Orozco. "¡Nunca me he alegrado tanto de que alguien no me quiera!", exclamaba Orozco entre risas mientras abrazaba al nuevo miembro de su equipo.

Cerraba la gala Mel, un cubano de padres haitianos que deslumbró en el escenario con 'Iron Sky', de Paolo Nutini. Este músico con mucha formación, toca guitarra, piano, bajo y percusión en diferentes salas de Barcelona y fiestas privadas.

En esta ocasión fue Pablo López el que bloqueó a Antonio Orozco, aunque no le sirvió de mucho. Ya que Mel decidió unirse al equipo de Luis Fonsi, que hasta ahora no había conseguido sumar ningún talent a su equipo esa noche.

