La prodigiosa voz de Irene Gil con su 'Mamma know best' de Jessi J, ¡deja atónitos a los coaches de La Voz Kids!

Es la penúltima noche de Audiciones a ciegas, ¡y la cosa está que arde! Dos de los coaches ya han cerrado su equipo con 15 talents: Melendi y Vanesa Martín , en una noche cargada de talento y sorpresas, donde la nota más alta ha venido de la mano del ' Teide Irene ' y su versión de su ' Mamma know best ', y Giada Alessio ¡que se marcó un pleno! ¡Menudo potencial! Repasamos los mejores momentos del undécimo programa de ' La Voz Kids '.

Melendi ha sido el primero en cerrar equipo sumado a Julia Gonçalves, una talent gaditana de 14 años, que a pesar de su corta edad, ya ha cantado con artistazos como Anastacia, y que se atrevió con una versión de 'Something's got a hold on me' de Christina Aguilera.

Rosario Flores y Melendi lucharon por su voz, y finalmente el asturiano cerró equipo con esta sorprendente 'mini diva':

EL 'TEIDE IRENE'

La jovencísima tinerfeña de 12 años conquistó a los coaches con su potente voz, interpretando 'Mamma knows best' de Jessie J. Irene Gil hizo que se dieran la vuelta Rosario Flores, David Bisbal y Vanesa Martín, que no pudo contenerse y le dijo: "Eres un volcán".

Finalmente, Irene Gil decidió irse al equipo de la coach malagueña, con lo que Vanesa Martín fue la segunda en cerrar equipo en las Audiciones a ciegas, al sumar también el talento de Marcos Díaz, también malagueño de 13 años, que brilló en el escenario con su personalísimo 'Stone cold' de Demi Lovato, ¡y que bien merecía un bloqueo!

Por su parte, Rosario Flores llenó su equipo de color con la voz de la alicantina Claudia Saura, de 12 años, que interpretó 'Havana' de Camila Cabello. Sin duda uno de los momentos más divertidos de la gala, ya que la coach madrileña se giró en el último momento, y Claudia no estaba segura de si estaba o no dentro de 'La Voz Kids'.

También David Bisbal sumó una nueva voz a su equipo, haciéndose con el único pleno de la noche, Giada Alessio, de 15 años y procedente de Las Palmas, que impresionó con su 'Rise up' de Andra Day.

Ambos, coach y talent protagonizaron un momento muy emotivo, porque la joven había cumplido años el día anterior, y Bisbal no dudó en cantarle el 'Cumpleaños Feliz'. "¡Me muero!", decía la joven, emocionada:

ASÍ QUEDAN LOS EQUIPOS:

👉 Melendi (15): Sofía Esteban, Sara Gálvez, Alan Brizuela, Marta Berlín, María Fernández, Marcos Balmori, Luis Giménez, Ahlam Akourrih, Julio Gómez, Enshar Ghateh, Pablo Monge, Pablo Castiñeira, Lucie Labays, Olivia Fernández y Julia Gonçalves.

👉 Vanesa Martín (15): Manuela Gómez, Laura Valle, Aiert Alberdi, Laura Bautista, Esperanza Bonelo, Aysha Bengoetxea, Laura Muñoz, Isabel Marsal, Eva Paul, Miguel Martín, Carmen Ferre, Evelyn Condrow, Patricia García Irene Gil y Marcos Díaz.

👉 Rosario Flores (13): Daniel García, Juan Manuel Segovia, Lidia España, Chavito, Yolaini Viñas, Abel Bernal, Natalia Barone, Elena Aguallo, María Calero, Ruslana Panchyshyna, Paola Casas, Saira Suárez y Claudia Saura.

👉 David Bisbal (12): Paloma Puelles, Salvador Bermúdez, Berta Luna, Victoria Herraiz, Hugo Sánchez, Juan Miguel Cortés, Alba Aguilar, Adriana Tonda, María Expósito, Ana Escudero, Lucía Souto y Giada Alessio.

