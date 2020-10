Rivalidad y emoción entre los coaches en las cuartas Audiciones a Ciegas de La Voz de Antena 3

Nuevas emociones, tensión y guerras. Así fueron las cuartas Audiciones a Ciegas de La Voz, donde Antonio Orozco sumó dos talents a su equipo, Alejandro Sanz se quedó con tres más, Laura Pausini solamente con uno y Pablo López con tres talents y un dúo.

EQUIPO OROZCO: SEVINE ABI AAD Y CHIARA ROSSI

.

Antonio Orozco empezó la gala siendo el coach con más voces en su equipo, en concreto 9.

Sevine Abi Aad cautivó a los coaches con el tema 'L'hymne a l'amour' de Édith Piaf. Antonio Orozco pulsó el botón, también lo hicieron Pablo López y Laura Pausini, aunque finalmente Sevine decidió formar parte del equipo de Orozco.

play

'Purple Rain' de Prince fue la canción que Chiara Rossi eligió para las Audiciones a Ciegas, donde su potencial y su voz conquistaron a Antonio Orozco.

play

EQUIPO ALEJANDRO: YANEISY MARTÍNEZ, DAYANA EMMA Y TONY WEAVER

.

Yaneisy Martínez creó guerra entre los coaches: Pablo López bloqueó a Antonio Orozco nada más escuchar la primera nota de 'Who's lovin you' de Jackson 5.

Alejandro Sanz y Laura Pausini también pulsaron el botón, y finalmente Yaneisy eligió ser parte del equipo de Alejandro.

play

Dayana Emma ha regresado a las Audiciones a ciegas tras el poder de la segunda oportunidad que le otorgaron los coaches en 'La Voz'. La talent de origen cubano eligió 'Cómo fue' de Beny Moré y cautivó a Antonio Orozco, Pablo López y Alejandro Sanz, que pulsaron el botón tras bloquear a Laura Pausini.

La talent eligió pertenecer al equipo de Alejandro Sanz.

play

Tony Weaver llenó de magia el plató de 'La Voz' con una emotiva interpretación de 'All of me' de John Legend. Laura Pausini y Alejandro Sanz se giraron, lo querían en su equipo y, tras una guerra de argumentos, el talent eligió a Alejandro.

play

EQUIPO PAUSINI: CARLA SÁNCHEZ

.

Carla Sánchez conquistó a Laura Pausini con 'Black Velvet' de Alannah Myles. La coach italiana no dudó en pulsar el botón para tener a la talent en su equipo.

La joven fue la única talent que Laura Pausini sumó a su equipo durante las cuartas Audiciones a Ciegas.

play

EQUIPO PABLO: 22 DÚO, LISARDO SILVA, TERESA PALOMAR Y AISHA FAY

.

Marina y Oriol forman el dúo 22 Dúo y se subieron al escenario de La Voz para interpretar una versión única de 'More than words' de Extreme con violín y guitarra.

Pablo López y Laura Pausini los querían en su equipo, pero finalmente los jóvenes han escogido al coach malagueño.

play

Lisardo Silva eligió la canción 'Ramito de violetas' de Manzanita para interpretarla junto con la guitarra y conquistar a los coaches, ¡y lo consiguió! Pablo López y Laura Pausini se giraron, pero finalmente el talent ha elegido el equipo de Pablo.

play

Teresa Palomar el eligió 'Querría' de El Kanka. Su voz tan especial cautivar a los coaches: Laura Pausini, Antonio Orozco y Pablo López la querían en su equipo, aunque la talent ha elegido a Pablo.

play

Y, otra de las talents que enamoró a Pablo López fue Aisha Fay, que se subió al escenario para interpretar 'Joyful, Joyful' de Laurin Hill.