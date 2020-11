"Si me ven con cara de cansado...": Alejandro Sanz da explicaciones después de lo que hizo Orozco en 'La Voz'

La Fase Final de La Voz se ha vivido con mucha emoción. Los coaches se han vestido con sus mejores galas para encarar la recta final del talent show. Sin embargo, el look más comentado ha sido el de Antonio Orozco, que ha lucido un traje.

Su estilismo no ha pasado desapercibido y hasta Alejandro Sanz le ha dicho en el plató "¿Por qué me copias?". Asimismo, la broma ha seguido en las redes sociales, donde el coach madrileño ha escrito: "Si me ven con cara de cansado y que no parezco yo..." y ha aclarado que el que aparece en La Voz no es él, ya que ahora es "el estilista de Antonio".

Sin duda, el humor también está presente en esta edición del talent show, donde en la últimas semanas hemos descubierto grandes voces y mucho talento.