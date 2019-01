La venganza de 'don Pablo', las lágrimas de Fonsi y un sueño que deberá esperar en la cuarta noche de ‘Audiciones a ciegas’ en La Voz

La primera audición fue directa a la frente de dos de los coaches: Antonio Orozco y Luis Fonsi. María Espinosa le puso tanto sentimiento a la versión del tema 'Ya lo sabes', que ambos se giraron, pero en esta ocasión no tuvieron que pugnar por ella, porque Orozco se “tiró una piedra" a su propio tejado, dándole las gracias a Luis Fonsi y provocando que ambos acabaran llorando en el plató de La Voz.

El cantautor catalán quiso explicar una historia “sin contagiar de mal rollo a nadie” y confesó que en 2007 pasó "una época muy dura, en la que solo me llamaban del banco. Llegado un momento llamé a Luis Fonsi para pedirle ayuda, y él tardó en ayudarme lo mismo que tardó en darse la vuelta nada más escucharte".

Así, Orozco le decía a María que se fuera con Fonsi: "Ahora voy a tirar una piedra contra mi propio tejado, pero si Fonsi fue capaz de cambiar mi vida estoy seguro de que sin duda es capaz de cambiar la tuya. Así que lo correcto, lo verdadero es que vayas a su equipo".

María Espinosa no pudo hacer más que elegir a un emocionado Luis Fonsi, que se fundió en un abrazo con Orozco: “Esta es una voz ganadora, seguro”.

La noche continuaba con más sorpresas, y así llegó Marlo con su 'Jar of hearts', que con su voz descolocó a los coaches y enamoró a Paulina Rubio, que no dudó en darse la vuelta y sumar un nuevo talent a su equipo.

Y así, ‘despacito’, llegó la actuación más sorprendente de la cuarta noche de ‘Audiciones a ciegas’ de La Voz en Antena 3. Guitarra en mano, Lion cantó una impresionante versión de 'Toxic' que provocó un pleno de coaches, ¡todos le querían en su equipo! Pero solo podía elegir uno, y Lion se sumó al equipo Fonsi.

Y claro, con ese potencial, Pablo López no pudo resistirse y subió al escenario para cantar con él:

Y de la fuerza de Lion, pasamos a la suavidad melódica de Sergio Jiménez, que eligió un tema de Pablo López para interpretar al piano: 'Lluvia en el cristal'.

Pero el ‘Antonio Orozco bondadoso’ dio paso al ‘dark Orozco’ y sus bloqueos. Así, sabiendo que Pablo no podría resistirse a darse la vuelta, y consciente de que la elección de la canción era ya en sí misma una declaración de intenciones, bloqueó al cantautor malagueño, que golpeó y golpeó el pulsador en vano tratando de girarse… Esta vez había ganado Orozco, pero no iba a quedarse así la cosa…

Pablo tuvo que contentarse con sentarse al piano junto a su 'talent robado' para interpretar a dúo una versión de la canción:

UN SUEÑO QUE TENDRÁ QUE ESPERAR

Pon fin le llegó el turno a Pablo Salvatierra, el candidato de Europa FM que nos ayudasteis a elegir y al que por fin poníamos cara. Pero su interpretación del tema de Ed Sheeran, ‘Shape Of You’ no acabó de convencer a los coaches, que le animaron a seguir luchando por su sueño, a volver a intentarlo, y a buscar su propia voz dentro de su música. "Me quedo con la experiencia, esto es solo el principio". ¡Y tanto que lo es! ¡Sigue intentándolo, Pablo!

LA VENGANZA DE DON PABLO

La venganza es un plato que se sirve frío, y para Pablo López llegó casi con los postres. Así, dejando que los acordes de ‘Nostalgia’ resonaran en el escenario de La Voz acompañados por la aterciopelada y personal voz de Lola Jiménez, Pablo se giró no sin antes devolverle a Orozco el bloqueo que ya se había ganado varias audiciones atrás.

¡Que continúe el espectáculo! No podemos esperar al próximo lunes y martes a las 22:40h para seguir disfrutando de las ‘Audiciones a ciegas’ de La Voz en Antena 3.