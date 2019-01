Bloqueos “por amor”, lágrimas e impresionantes actuaciones marcan el tercer día de las ‘Audiciones a ciegas’ de La Voz

La Voz - Audiciones a ciegas 3 - Luis Fonsi canta 'No me doy por vencido' a Marina Damer / Atresplayer.com

La Voz es un espectáculo garantizado en Antena 3, y de nuevo el nivel de los talents ha impresionado al público y a los coaches. Siguiendo la buena racha, Pablo López se postula como el coach más solicitado, a pesar de no tener más que “un par de éxitos”, como dice bromeando Orozco.

La noche comenzaba con un bloqueo a Luis Fonsi, instigado por Pablo López pero ejecutado por Orozco, su “archienemigo” en estas divertidas ‘Audiciones a ciegas’. Bea Pérez interpretó maravillosamente el tema de Fonsi ‘Nada Es Para Siempre’, pero el cantante tuvo que conformarse con verlo de pie desde un asiento que no podía girarse…

Pero el karma se alió con el pobre Fonsi e hizo que Bea se fuera con Pablo López, que ya es toda una factoría de talents, a pesar de los intentos del catalán por captarla para el ‘Equipo Orozco’: “Tú decides si decantarte por un chaval joven con un par de éxitos o elegir a un tío con experiencia y con muchos éxitos”, ¡de nada le sirvió! Eso sí, Fonsi tuvo que conformarse con cantar con ella a dúo:

La actuación más impresionante de la noche llegó de la mano y voz de Andrés Iwsaki, un sevillano de 22 años que logró que se giraran los cuatro coaches “y si hubiera un quinto, también se giraría”, aseguraba Fonsi.

“Es necesario salir de la zona de confort y prepararse para nuevos retos”, aseguraba el joven talent, que se atrevió con una versión al piano del 'Is this love' de Bob Marley que cautivó a los coaches. E incluso provocó un pique entre ellos, cuando Paulina confundió a Pablo con Antonio: “¡Las mujeres nunca pierden!”, dijo Fonsi. “Has visto lo que has causado aquí, -continuó-, tienes a Antonio corriendo como un loco, tienes a Paulina equivocándose de nombre, a Pablo hablando en inglés”, ¡menudo momentazo! Y qué pasada de actuación…

Al final, Pablo López volvió a llevarse el gato al agua: “¿Sabes por qué no te dedicas a la música? Porqué la música se dedica a ti”, le dijo el coach malagueño.

Llegaba el tuno de Lia Kali con un desgarrador ‘A Natural Woman’ de Aretha Franklin, que ha conquistado a Luis Fonsi, Antonio Orozco y a Pablo López. Sin embargo, en esta ocasión “el verbo” de Antonio Orozco (y su trayectoria, por supuesto) convencieron a Lia: “Me parece una artista de otro planeta, me gustan hasta sus rarezas”, comentaba el cantautor catalán.

Marina Damer se arriesgó con una canción de Pablo López, ‘Lo saben mis zapatos’, pero a pesar de ello, el malagueño no se giró. Si lo hizo Luis Fonsi, que sumó feliz un nuevo talent a su equipo: “¡Vamos a ganar!”

Uno de los momentos más emotivos nos lo dejó María Luisa, la abuela una de las protagonistas de esta tercera entrega de las ‘Audiciones a ciegas’ de La Voz, Susana Montaña. María Luisa acudió como público para ver las actuaciones sin imaginar que allí vería a su nieta, que cautivó a Paulina Rubio: “Me siento honrada de compartir contigo tu vida”, le dijo su ahora coach.

¡Y este martes más ‘Audiciones a ciegas’! Con un aliciente, ¡participará el talent que los oyentes de Europa FM nos ayudasteis a elegir! ¿Pasará el corte? ¡Qué nervios!

