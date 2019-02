Grandes pérdidas, un robo muy “canalla” y derroche de talento (y lágrimas) en los 'Asaltos de la Voz'

La selección de talents para las Batallas finales no cesa, y a su paso deja fuera algunas de las voces más emocionantes de la edición, como es el caso de Keila. Un decisión de Pablo López y Miriam Rodríguez que ha revolucionado las redes sociales, ya que la catalana era sin duda una de las concursantes con más personalidad y talento de esta primera edición de La Voz en Antena 3. Pero no fue la única gran pérdida de la noche.

Paulina Rubio, Antonio Orozco, Luis Fonsi y Pablo López, asesorados por Antonio José, David Bustamante, Karol G y Miriam Rodríguez, estaban dispuestos para la criba y con la mano en “el pulsador del robo”. Pero la noche no les puso fácil la toma de decisiones. Cinco talents por equipo, pero solo dos podían pasar a las Batallas finales.

LA VOZ MÁS CALLEJERA DEL 'TEAM PABLO'

La noche arrancaba con la voz más callejera de la edición, Andrés Martín, el joven participante que saltó del metro al escenario, acompañado por su guitarra y sus nervios, y que volvió a enamorar a su coach con una versión preciosa del ‘Wake Me Up’, de Avicii, que le hizo merecedor de la permanencia en el programa:

PALOMY ENAMORA CON LA LÁGRIMA DE SU VOZ

La joven concursante, declarada enamorada de Pablo López, ha emocionado con su potente versión de ‘Durmiendo sola’, de Vanesa Martin. Y su actuación ha gustado tanto que más de un coach amenazaba con quedársela en caso de que Pablo y Miriam no lo tuvieran tan claro. ¡Pero no fue así, y Palomy también pasa a la siguiente ronda!

“Tienes una lágrima en las cuerdas vocales que me emociona mucho. Para mi eres ‘el huracán Palomy’, fuiste de menos a más y me encantó la verdad”, le decía Miriam. Por su parte, Pablo López le decía: “Tú eres una extraña y bendita tu rareza. Si el mundo fuera como tú de raro viviríamos todos 200 años”.

MARLO CONQUISTA CON DULZURA

Llagaba el turno de los talents del equipo de Paulina Rubio y su asesor, Antonio José, y Marlo inauguraba las actuaciones de los aspirantes a pasar a la siguiente ronda. Y así llegó, con su dulce voz y una versión del tema de Ed Sheeran ‘The A Team’ que enamoró a todos y le granjeó un merecido puesto en las Batallas finales de La Voz de Antena 3:

EL HURACÁN VIKI

Viki La Fuente revolucionó el plató con una potente ‘Son of a Preacher Man’ de Dusty Springfield que reconquistó a Paulina Rubio y Antonio José. Incluso Bustamante se descalzó para “sentir la energía” que desprende Viki sobre el escenario, momento que Fonsi aprovechó ¡para lanzar los zapatos de su asesor al público!

“Lo has hecho increíble. Si tú eres la tierra yo quiero ser el cielo. Hoy me has hecho levitar de cómo has cantado. Eso es lo que una artista como tu debe hacer. Eres de verdad”, comentaba Paulina.

EL ROBO MÁS "CANALLA"

Los tres concursantes del equipo de Pablo López y Miriam que no fueron elegidos por su coach, esperaron los 15 segundos eternos previstos para los robos y cuando la esperanza parecía perdida, Luis Fonsi y David Bustamente presionaron el botón para “robar” al talent con la voz más “canalla”, Álvaro de Luna, que había interpretado ‘Estrella Polar’ de Pereza:

LA GRAN DECEPCIÓN

Pero solo podían pasar dos y los robos son limitados, así que tuvo que quedarse fuera a la voz más especial y personal de la edición, la de Keila García, que con su chelo y su emocionante versión de ‘Lucha de gigantes’, de Antonio Vega, había obtenido los comentarios más esperanzadores de la noche, que acabaron en agua de borrajas y provocaron un aluvión de críticas en redes sociales, que no veían justa la eliminación de la catalana:

Pero también sorprendió la eliminación de Aitor Martín, que interpretó al piado el tema de Sebastián Yatra ‘Cómo Mirarte’, pero que sin embargo se quedó fuera de La Voz a pesar de los elogios de su coach: “Me encanta que que creas en ti, porque eso es creer en mí”.

"Lo que acaba de pasar aquí es una línea directa al corazón de todos los que te están escuchando. Es muy emocionante ver cómo cuentas las cosas", y añadió: "¡Vente a mi equipo!". Pero no fue el único mensaje esperanzador que recibió el talent, porque Paulina Rubio y Antonio José le abrazaron al bajar del escenario: "Te quiero Aitor. Quería que tú les dieras tus ojos a España. Todo el mundo quiere saber de ti. Los ojos son la ventana del alma y hoy nos has dado un poquito de tu alma". Pero mira, al final, ni unos ni otro apostaron por él.

Su expulsión y la de Keila levantaron duras críticas en redes sociales, que arremetían contra la decisión de Pablo López y Miriam, que no tardaron en ser trending topic, con mensajes de los fans decepcionados:

Y la semana que viene, ¡más Asaltos y robos en La Voz!