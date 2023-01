El lado más personal de Ágatha Ruiz de la Prada: su relación con Pedro J. Ramírez, sus hijos y su pareja actual

Ágatha Ruiz de la Prada ha conseguido triunfar en el mundo de la moda. Después de una larga experiencia como diseñadora, la madrileña ha llegado a escribir un libro, Mi historia, una colección de sus memorias más íntimas.

Y es que es difícil ver una prenda de esta diseñadora y no ser capaz de reconocer su autoría. Solo por esto, Agatha ha podido crearse un nombre.

A pesar de que la mayoría de personas conoce la trayectoria y el estilo de esta original artista, su vida privada es un gran misterio. Repasamos quienes son las personas más cercanas a la diseñadora.

Su matrimonio con Pedro J. Ramírez

Su relación más conocida fue con Pedro J. Ramírez. Se conocieron en los 80 durante un vuelo y ella tomó la decisión de invitarlo a uno de sus desfiles, aunque él lo rechazó por motivos laborales y le ofreció como alternativa salir de cena.

Consolidaron su relación, pero en 1997 se produjo el gran escándalo: se filtró un video del periodista teniendo sexo con otra mujer. No obstante, la diseñadora perdonó la infidelidad y en público siempre defendió a su pareja.

"Fue difícil enfrentarse a aquel estrépito, pero no me tembló la voz ni me apretaron los zapatos. Salvé la vida civil al protagonista. Ahí comenzó otra parte de mi vida. A veces hay que tomar distancia para darse cuenta. Despertó mi vida de mujer acostumbrada a reinventarse", reveló Ágatha en una entrevista.

En 2016, la diseñadora y su pareja se casaron después de 30 años de relación y dos hijos. Él se lo pidió varias veces con anterioridad, pero finalmente aceptó hacerlo. Pero este matrimonio duró poco porque tres meses después, él le pidió el divorcio.

Fue un momento muy duro para ella, sobre todo porque el periodista rápidamente inició una relación con otra mujer, Cruz Sánchez de Lara Sorzano, y se casaron en octubre de 2017.

Pedro J. Ramírez y Agatha Ruíz de la Prada // Getty Images

Así son Tristán y Cósima Ramírez, los hijos de la diseñadora

Ágatha y Pedro tuvieron dos hijos, Tristán y Cósima Ramírez, que han seguido los pasos de su madre y también trabajan para su marca. El mayor se graduó en Historia, pero rápidamente se dio cuenta que le gustaba la moda y consiguió trabajar en las sedes de Inditex en China e India.

En 2015, empezó a trabajar en la firma de su madre como CEO. "Como director general, mi trabajo consiste en apagar fuegos y tomar decisiones estratégicas, como cómo situarnos en el mundo online y en qué países queremos estar. Veo el lado práctico de las cosas, no el artístico", dijo en una entrevista con El Mundo.

El joven se mantiene bastante alejado de los focos, una prioridad que sus padres tenían cuando eran pequeños: "Incluso nos mandaron al colegio a Inglaterra, donde no nos conocían. Aun así, apuntó que es consciente que uno de los motivos de su éxito fue por ellos: "A veces llego a ciertos lugares y la gente me dice 'tú eres el hijo de Ágatha' y me parece maravilloso. Es que gracias a mis padres he tenido grandes oportunidades que, a lo mejor, de otra forma no hubiera experimentado".

Ágatha Ruiz de la Prada y Tristán Ramírez // Getty Images

Cósima Ramírez, una popular influencer

La hija de Ágatha, Cósima, siguió los pasos de su hermano y estudió Historia, pero también ha terminado en la empresa de su madre, concretamente como jefa de Relaciones Internacionales. Ella ha sido mucho más cercana con las redes y los medios y se ha convertido en una popular influencer.

En 2017, fue la portada de Vanity Fair y en esta entrevista reconoció que era bisexual y que había estado saliendo con una chica: "En España son muy cotillas y muy reprimidos. Ya es bastante difícil encontrar pareja, ¿por qué limitarse a una sexualidad?".

La joven ha aprovechado el tirón en redes sociales para promocionar la marca para la que trabaja. Cósima comparte constantemente imágenes con prendas de ARDLP e incluso acudió a Pasapalabra como invitada vistiendo de la firma de su madre.

José Manuel, la nueva pareja de Ágatha

Después de su separación de Pedro J. Ramírez, la diseñadora ha tenido varias relaciones, pero ahora mismo sale con el abogado José Manuel Díaz-Paton Porras desde principios de este año.

En una entrevista con Telemadrid, la diseñadora contó que había surgido el amor por casualidad: "Hemos estado por la vida cerca y nunca nos habíamos visto", pero ahora mismo "está superenamorada y superilusionada".

Todo apunta que Ágatha se encuentra muy ilusionada con él y no ha descartado volver a casarse, aunque no guarda buen recuerdo de su matrimonio con Pedro.

Del mismo modo, una de sus grandes ilusiones es ser abuela y que alguno de sus hijos le dé un nieto, pero ahora mismo lo descarta: "Me gustaría tener un nieto, pero lo veo mal".

Ágatha Ruíz de la Prada se ha convertido en un icono de la moda española, así que es normal que detrás de ella haya muchas personas muy emocionadas por su éxito.