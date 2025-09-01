Lady Gaga, tenebrosa en la primera imagen con su personaje en 'Miércoles'

Los Little monsters tienen sus ojos y sus oídos puestos en el miércoles 3 de septiembre.

Ese día Lady Gaga nos deleitará con su talento multidisciplinar: por un lado, el estreno de la canción The Dead Dance con videoclip a cargo de Tim Burton, y por el otro su debut en la serie Miércoles como un personaje de lo más esperado.

La cantante de Vanish to you encarnará a la profesora Rosaline Rotwood en la segunda parte de la segunda temporada de la serie de Netflix, con Jenna Ortega como protagonista. Rotwood es una profesora legendaria, la cual tiene un pasado oscuro que amenaza con alterar la vida de la institución donde se encuentra Miércoles.

Y poco antes de su estreno Netflix ha desvelado la primera imagen de Lady Gaga en la serie: en ella, vemos a la actriz caracterizada, totalmente pálida, con una larga melena blanca y un traje claro. Llama la atención la mano que se posa en su hombro, al puro estilo de la protagonista de la ficción de Tm Burton. "Una visión venenosa", adelantan junto a la imagen.

Muy pronto veremos a Lady Gaga en acción, sumando un papel más a su breve pero exitosa trayectoria como actriz.