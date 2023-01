Laura Escanes: su ruptura con Risto Mejide, su hija Roma y su relación con Álvaro de Luna

Comienza una nueva temporada de El Desafío, el programa de Antena 3 en el que varios famosos se batirán en duelos por demostrar que son los que más resistencia tienen. Una de ellas es Laura Escanes, una influencer que ha conseguido codearse con algunas de las estrellas más conocidas de este mundillo como Dulceida o María Pombo.

Así, la barcelonesa se suma a una interesante lista de concursantes: Florentino Fernández, Rosa López, Boris Izaguirre, Ana Guerra, Jorge Lorenzo, Jorge Blanco y Mariló Montero.

A qué se dedica Laura Escanes

Laura Escanes es una de las influencers más populares de este país. Se creó un perfil en Instagram en 2012, cuando tenía 16 años, por recomendación de su padre para que fuera compartiendo las fotos que hacía en sus diferentes viajes.

Su contenido empezó a gustar mucho y rápidamente ganó muchos seguidores. Ahora mismo, cuenta con casi 2 millones en esta red social.

Desde entonces, se ha dedicado a promocionar marcas y asistir a eventos, así como desfilar como modelo para varias firmas de ropa.

La joven también ha escrito un libro de poemas, Piel de letra. "Habla de lo que se esconde debajo de la piel, de aquello que nos conecta y nos une sin importar nuestro origen, la edad que tengamos y o el destino al que nos dirigimos ", dice la descripción del mismo.

Cómo conoció a Risto Mejide

Uno de los motivos que llevó a Laura a popularizarse tanto fue su larga relación con Risto Mejide, que generó tantas críticas por su diferencia de edad.

En una entrevista con Jesús Calleja, el presentador explicó como se habían conocido en 2015: "Empecé a seguir a las 10 tías más buenas que encontré, y pensé, ahora os va a explotar la cabeza, porque no vais a saber quién es mi novia. Todas se describían en Instagram como modelo, bloguera… Ella era la única que tenía puesto un link a sus textos. Dije 'ah, escribe', entré. Esto era como a las 2 de la mañana, me tiré hasta las 5 de la mañana leyendo sus textos, y enamorándome de sus palabras".

Entonces le envió un mensaje y ella supo lo que tenía que hacer: "Le hice un pantallazo y se lo mandé a mi mejor amiga. Yo le contesté cuando me desperté y le puse buenos días".

La boda de Risto y Laura a la que no fue su padre

La boda de Laura Escanes y Risto Mejide tardó dos años en llegar. El 20 de mayo de 2017 se dieron el "sí, quiero" en una ceremonia en la que faltó el padre de la novia. Según publicó La Otra Crónica de El Mundo dos días antes del enlace, Juan Carlos Escanes rechazó ser el padrino por no aceptar la relación de su hija y el presentador. En su lugar fue su esposa, madre de Laura Escanes, Anna Espinosa.

La boda fue un fiestón con hashtag (#toelrrato) , un reportaje en ¡Hola! y numerosos invitados famosos.

Laura Escanes lució ese día dos vestidos de novia: el primero fue un diseño de Rosa Clará con cuerpo de encaje chantilly francés bordado a mano y una vaporosa falda para la que se utilizaron 75 metros de tul de seda, y el segundo, un vestido con cuerpo de tul en color marfil y con un escote corazón con efecto tattoo. El diseño se confeccionó con una muselina de seda.

Entre los invitados a la ceremonia estaban Edurne, María Pombo, Dulceida o Vanessa Lorenzo.

El nacimiento de su hija Roma

Dos años después de la boda, llegó la primera y única hija de Risto Mejide y Laura Escanes. Roma nació el 2 de octubre de 2019 y sus padres no tardaron en comunicar la noticia en redes. Desde entonces la pequeña se ha compartido en protagonista de las redes sociales de sus padres.

Desde ese momento la pareja descartó tener más hijos. Lo confirmó la propia Laura Escanes en una reciente ronda de preguntas de Instagram Stories.

"No está en mis planes ahora mismo, la verdad. No sé lo que va a pasar en un futuro, pero por ahora quiero y me apetece disfrutar de Roma y disfrutar de MÍ. Profesionalmente me apasionan todos los proyectos que tengo por delante y no está en mi mente tener otro hijo. Soy muy feliz con Romita”, aseguró la influencer.

Roma tiene un hermano mayor, Julio, fruto de la relación anterior de su padre y con quien Laura Escanes tienen un a gran relación. "Tener a Julio cerca es un regalo de la vida. Y la suerte que tiene Roma de tenerlo como hermano es de otro mundo".

La ruptura de Laura Escanes y Risto Mejide

Después de siete años juntos, una hija en común, Roma, de dos años, y un proyecto de podcast juntos Cariño, ¿pero qué dices?, Laura y Risto tomaron la decisión de separarse.

Cada uno escribió un texto personal y lleno de sentimiento en sus perfiles para anunciarlo, en el que plasmaron su amor, agradecimiento y respeto por el otro a pesar de tomar caminos diferentes.

"No me gustan las despedidas y llevo escribiendo y borrando este post 82627292 veces. Tampoco creo que sea una despedida porque sé que, de la manera que sea, nos vamos a tener el uno al otro para siempre. Han sido 7 años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días. Si tenía que vivir todo esto y conocer lo que es el amor, tenía que ser contigo. Me imaginé la vida entera contigo y me has hecho creer en la eternidad. Hemos cumplido sueños, creado una familia preciosa y creando nuestro camino juntos. Ojalá la gente pudiera vivir y sentir una cuarta parte de lo que hemos sentido nosotros. Eso es amor ❤️ Os queremos. Pedimos respeto en estos momentos tan delicados, para nosotros y nuestra familia 🙏🏼 Gracias. Siempre", puso ella.

Laura Escanes y Álvaro de Luna, la nueva pareja

Desde el momento de la ruptura de Laura y Risto, fueron surgiendo varios rumores sobre las posibles nuevas parejas de la influencer como el streamer Mister Jagger. Sin embargo, el nombre del cantante Álvaro de Luna fue ganando mucha fuerza y se confirmó que estaban juntos con una foto de un beso.

Las fotos de la nueva pareja fueron hechas en una escapada con amigos. Laura Escanes y Álvaro de Luna se alojaron cerca del Teide y el beso se lo dieron tras una de las comidas que compartieron con su grupo. La revista Lecturas señaló también que es habitual ver a la influencer llegar a la casa que Álvaro tiene en el centro de Madrid y que suele acudir a la cita que el cantante tiene cada martes con sus amigos en un bar de Lavapiés.

A principios de 2023, ellos confirmaron que estaban juntos. "Y empezar el 2023 bien cabrón, contigo y un blunt". Esa es la frase que Bad Bunny popularizó cuando estrenó hace ya casi tres años la canción Yonaguni, un tema en el que habla de un amor que no ha cuajado todavía pero en el que tiene muchas esperanzas depositadas.

La influencer publicó un vídeo en el que canta Yonaguni mirando a cámara para que cuando llegue el momento de la popular frase "y empezar el 2023" aparezca un plano de ambos juntos y muy sonrientes. Es el cantante el que se acerca a la influencer para darle un beso en la mejilla.

Sin duda, Laura Escanes se ha convertido en una de las influencers más populares de España.

Con su participación en este programa de televisión verá aumentada su fama y dará a conocer otra cara.