Leiva adelanta su nueva canción en el tráiler de su documental, 'Hasta que me quede sin voz'

Leiva se suma a la larga lista de músicos que saltan a la pantalla con su propio documental, esta vez bajo el nombre de Hasta que me quede sin voz, una producción donde el veterano artista muestra su faceta más humana.

La cinta se estrenará el 25 de septiembre en el Festival de Cine de San Sebastián, y se podrá ver en cines el 17 de octubre, y hasta ese momento ya podemos disfrutar de su tráiler, que contiene un fragmento del tema que el intérprete e Terriblemente Cruel ha compuesto para el proyecto audiovisual.

En el tráiler de Hasta que me quede sin voz se puede ver a Leiva lidiando con condiciones médicas, en plenos procesos de creación de su música, rodeado de compañeros como Sabina y sobre el escenario. "Soy muy concierte de la flor en el culo que tengo, la suerte ha venido varias veces a tocar el telefonillo, así que si empezasen a venir mal dadas, yo ya estoy ok".

El adelanto de su próxima canción

"Siempre esas voces, esas voces fantasma, andan desquiciadas de más, dándome la espalda", suena al final del tráiler de Hasta que me quede sin voz.

Un tema de Leiva inédito para su documental, que recoge el estilo característico del artista, pero esta vez en forma de banda sonora de una producción que recoge el lado más íntimo del artista, aquello que no se ve tras el escenario o en su día a día.