Lista de ganadores de los Globos de Oro 2026

Timothée Chalamet en los Globos de Oro 2026 | GETTY

la 83º edición de Los Globos de Oro dejó una gala para el recuerdo. Entre todos los premiados destaca la película Una batalla tras otra, del director Paul Thomas Anderson, mientras que en mundo de la televisión Adolescencia se abrió paso con varios galardones.

Timothée Chalamet continuó la racha de premios alzándose como Mejor actor de musical o comedia por Marty Supreme, mientras que la actriz Rhea Seehorn por la ficción Pluribus. Por su parte, la mejor Canción Original se la llevó Golden, de Las Guerreras del K-Pop.

Lista completa de ganadores a los Globos de Oro 2026

Cine

Mejor película - Drama

Frankenstein , de Guillermo del Toro

, de Guillermo del Toro Hamnet , de Chloé Zhao

Un simple accidente , de Jafar Panahi

, de Jafar Panahi El agente secreto , de Kleber Mendonça Filho

, de Kleber Mendonça Filho Valor sentimental , de Joachim Trier

, de Joachim Trier Los pecadores, de Ryan Coogler

Mejor película - Musical o comedia

Blue Moon , de Richard Linklater

, de Richard Linklater Bugonia , de Yorgos Lanthimos

, de Yorgos Lanthimos Marty Supreme , de Josh Safdie

, de Josh Safdie No hay otra opción , de Park Chan-wook

, de Park Chan-wook Nouvelle Vague , de Richard Linklater

, de Richard Linklater Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson

Mejor película de animación

Arco

Demon Slayer

Elio

Las guerreras K-pop

Little Amélie

Zootrópolis 2

Logro cinematográfico y de taquilla

Avatar: Fuego y ceniza

F1: La película

Las guerreras K-pop

Misión: Imposible - Sentencia final

Los pecadores

Weapons

Wicked: Parte II

Zootrópolis 2

Mejor película - En idioma no inglés

Un accidente simple

No Other Choice

El agente secreto

Valor sentimental

Sirāt

La voz de Hind

Mejor actuación de una actriz en una película - Drama

Jessie Buckley - Hamnet

Jennifer Lawrence - Die My Love

Renate Reinsve - Valor sentimental

Julia Roberts - Caza de brujas

Tessa Thompson - Hedda

Eva Victor - Sorry, Baby

Mejor actuación de un actor en una película - Drama

Joel Edgerton - Sueños de trenes

Oscar Isaac - Frankenstein

Dwayne Johnson - The Smashing Machine

Michael B. Jordan - Los pecadores

Wagner Moura - El agente secreto

Jeremy Allen White - Springsteen: Deliver Me from Nowhere

Mejor actuación de una actriz en una película - Musical o comedia

Rose Byrne por Si pudiera, te daría una patada

Cynthia Erivo por Wicked: Parte II

Kate Hudson por Song Sung Blue

Chase Infiniti por Una batalla tras otra

Amanda Seyfried por The Testament of Ann Lee

Emma Stone por Bugonia

Mejor actuación de un actor en una película - Musical o comedia

Timothée Chalamet - Marty Supreme

George Clooney - Jay Kelly

Leonardo DiCaprio - Una batalla tras otra

Ethan Hawke - Blue Moon

Lee Byung-hun - No hay otra opción

Jesse Plemons - Bugonia

Mejor actuación de una actriz en un papel secundario en cualquier película

Emily Blunt – The Smashing Machine

Elle Fanning – Valor sentimental

Ariana Grande – Wicked: Parte II

Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor sentimental

Amy Madigan – Weapons

Teyana Taylor – Una batalla tras otra

Mejor actuación de un actor en un papel secundario en cualquier película

Benicio del Toro - Una batalla tras otra

Jacob Elordi - Frankenstein

Paul Mescal - Hamnet

Sean Penn - Una batalla tras otra

Adam Sandler - Jay Kelly

Stellan Skarsgård - Valor sentimental

Mejor director

Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra

Ryan Coogler – Sinners

Guillermo del Toro – Frankenstein

Jafar Panahi – Un accidente simple

Joachim Trier – Valor sentimental

Chloé Zhao – Hamnet

Mejor guion

Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra

Ronald Bronstein & Josh Safdie – Marty Supreme

Ryan Coogler – Los pecadores

Jafar Panahi – Un accidente simple

Eskil Vogt & Joachim Trier – Valor sentimental

Chloé Zhao & Maggie O'Farrell – Hamnet

Mejor banda sonora original

Alexandre Desplat por Frankenstein

Ludwig Göransson por Los pecadores

Jonny Greenwood por Una batalla tras otra

Kangding Ray por Sirat

Max Richter por Hamnet

Hans Zimmer por F1: La película

Mejor canción original

Dream as One de Avatar: Fuego y ceniza

de Golden de Las guerreras K-pop

I Lied to You de Los pecadores

de No Place Like Home de Wicked: Parte II

de The Girl in the Bubble de Wicked: Parte II

de Train Dreams de Sueños de trenes

Televisión

Mejor serie de televisión - Drama

La diplomática

The Pitt

Pluribus

Separación

Slow Horses

The White Lotus

Mejor serie de televisión - Musical o comedia

Colegio Abbott

The Bear

Hacks

Nadie quiere esto

Solo asesinatos en el edificio

The Studio

Mejor miniserie de televisión, serie antológica o película hecha para televisión

Adolescencia

Su peor pesadilla

La bestia en mí

Black Mirror

Dying for Sex

La novia

Mejor actuación de una actriz en una serie de televisión - Drama

Kathy Bates – Matlock

Britt Lower – Separación

Helen Mirren – Tierra de mafiosos

Bella Ramsay – The Last of Us

Keri Russell – La diplomática

Rhea Seehorn – Pluribus

Mejor actuación de un actor en una serie de televisión - Drama

Sterling K. Brown - Paradise

Diego Luna - Andor

Gary Oldman - Slow Horses

Mark Ruffalo - Task

Adam Scott - Separación

Noah Wyle - The Pitt

Mejor actuación de una actriz en una serie de televisión - Musical o comedia

Kristen Bell – Nadie quiere esto

Ayo Edebiri – The Bear

Selena Gomez – Solo asesinatos en el edificio

Natasha Lyonne – Poker Face

Jenna Ortega – Miércoles

Jean Smart – Hacks

Mejor actuación de un actor en una serie de televisión - Musical o comedia

Adam Brody – Nadie quiere esto

Steve Martin – Solo asesinatos en el edificio

Glen Powell – Chad Powers

Seth Rogen – The Studio

Martin Short – Solo asesinatos en el edificio

Jeremy Allen White – The Bear

Mejor actuación de una actriz en una miniserie, serie antológica o película hecha para televisión

Claire Danes – La bestia en mí

Rashida Jones – Black Mirror

Amanda Seyfried – El largo río de las almas

Sarah Snook – Su peor pesadilla

Michelle Williams – Dying for Sex

Robin Wright – La novia

Mejor actuación de un actor en una miniserie, serie antológica o una película hecha para televisión

Jacob Elordi – El camino estrecho

Paul Giamatti – Black Mirror

Stephen Graham – Adolescencia

Charlie Hunnam – Monstruo

Jude Law – Black Rabbit

Matthew Rhys – La bestia en mí

Mejor actuación de una actriz en un papel secundario en televisión

Carrie Coon – The White Lotus

Erin Doherty – Adolescencia

Hannah Einbinder – Hacks

Catherine O'Hara – The Studio

Parker Posey – The White Lotus

Aimee Lou Wood – The White Lotus

Mejor actuación de un actor en un papel secundario en televisión

Owen Cooper - Adolescencia

Billy Crudup - The Morning Show

Walton Goggins - The White Lotus

Jason Isaacs - The White Lotus

Tramell Tillman - Separación

Ashley Walters - Adolescencia

Mejor actuación en comedia stand-up en televisión

Bill Maher – Is Anyone Else Seeing This?

Brett Goldstein – The Second Best Night of Your Life

Kevin Hart – Acting My Age

Kumail Nanjiani – Night Thoughts

Ricky Gervais – Mortality

Sarah Silverman – Postmortem

Mejor podcast