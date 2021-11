Loles León: madre soltera, su pasado como churrera, su edad y su retoque más íntimo

Loles León saltó a la fama tras convertirse en una de las famosas Chicas Almodóvar . Desde entonces, la actriz de 71 años no ha parado de trabajar en cine, teatro y televisión. Ahora, su humor y su talento llegan hasta el escenario de Tu cara me suena . ¿Conseguirá sorprendernos cada semana? 🎤 [[LINK:INTERNO|||Article|||6184ee634beb28af08012a03|||Rasel, concursante de ‘Tu cara me suena’: su verdadero nombre, su música y su relación familiar con Melendi]] 👩‍🎤 [[LINK:INTERNO|||Article|||618524a04beb28af08012b1b|||Nia, concursante de ‘Tu cara me suena’: su paso por ‘OT’, su papel en ‘El Rey León’ y la estrecha relación con sus abuelos]]

Loles León se ha convertido en los últimos años en una de las celebrities más buscadas para participar en los mejores programas de televisión de España. Esta vez, la actriz de 71 años forma parte del casting de la novena edición de Tu cara me suena. “Era un sueño para mí”, reconoce la actriz.

Esta no es la primera vez que Loles León pisa el escenario de Tu cara me suena, pues fue una de las invitadas de la tercera temporada. Imitó a María Jiménez y La Cabra Mecánica junto a Santi Rodríguez, pero ahí no tuvo que enfrentarse al examen del jurado.

De la churrería de sus padres a la interpretación

De Loles León conocemos su humor, su locura y su amor por el espectáculo y la interpretación. Sin embargo, hay muchos otros aspectos que han influido en su vida.

Sus padres son andaluces, aunque emigraron a Barcelona. Eran propietarios de una churrería situada en la Barceloneta. Más tarde, el 1 de agosto de 1950, nació Loles León. Pasó aquí su infancia y ayudó a sus padres con la churrería familiar. También trabajó como dependienta en una tienda de la Diagonal.

Pero lo que a Loles León realmente le apasionaba era el mundo del espectáculo y la interpretación. Debutó como artista de cabaret en la sala Cúpula Venus. En 1983 decidió mudarse a Madrid en busca de nuevas oportunidades. Tuvo su propio espectáculo, Loles León es Lola, y poco a poco fue conquistando los escenarios de la capital.

Un día, su vida cambio para siempre. Conoció a Pedro Almodóvar, quien le ofreció un papel en Mujeres al borde de un ataque de nervios (1987). Dos años más tarde, el director de cine volvió a apostar por ella en ¡Átame! (1989). Se convirtió así en una de las famosas Chicas Almodóvar.

La actriz fue nominada hasta en tres ocasiones a los premios Goya por sus interpretaciones en ¡Átame!, Libertarias y La niña de tus ojos. Y no solo eso. Gracias a sus papeles en series como Aquí no hay quien viva y La que se avecina, personas de todas las edades han podido descubrir a Loles León

Su interés por la cocina

En Tu cara me suena, Loles León tendrá que actuar, cantar y bailar, algo con lo que está más familiarizada. Pero esto no es lo único que se le da bien. En los últimos años hemos descubierto su gran interés por la cocina.

En 2016, formó parte de la primera edición de Masterchef Celebrity. Aquí pudimos comprobar sus dotes en los fogones, pues se convirtió en una de las finalistas del programa. Y es que la actriz reconoció que aprendió a cocinar cuando se independizó a los 18 años. Su vínculo con este talent no se acabó aquí. En 2020, fue jurado de Masterchef Abuelos, desbancando así a Samantha Vallejo-Nágera.

En 2019 concursó en Ven a cenar conmigo: Gourmet edition. En una de las entregas, tuvo que ser anfitriona y preparar un menú que dejara con la boca abierta a sus comensales. En esta ocasión, logró un segundo puesto, por detrás de Rosa Benito. Eso sí, aunque no ganara, Loles reveló varias intimidades de su vida y dio mucho de lo que hablar.

Pero lo que más sorprende es que antes de participar en estos programas, la intérprete ya había publicado un libro sobre cocina: Cocinando con Loles: Cocina rapidito, cocina baratito. En él, la artista ofrece recetas de toda la vida y consejos para que nuestros platos salgan de diez.

Madre soltera

Loles León siempre ha mantenido en privado su vida sentimental. Lo que se sabe es que en 1975 nació su primer y único hijo, Bertoldo Gil León, fruto de una relación con un director de teatro. Al parecer, el amor no duró lo esperado y la actriz tuvo que afrontar sola la maternidad.

La artista reconoció en Ven a cenar conmigo: Gourmet edition que este fue uno de los episodios más difíciles de su vida. “Ser madre soltera en los setenta en España fue muy jodido. Y siendo actriz más. Tú ibas por ahí con el niño en el capacito y te lo guardaban la sastra, el regidor… y salías a los escenarios a ganar tres perras. Siendo madre soltera en esos años cuando tampoco te admitían al niño en el colegio público porque eras madre soltera”, confesó a sus compañeras.

A pesar de las complicaciones, Loles pudo criar a su hijo y salir adelante. Además, hace unos años, recibió una de las mejores noticias: ser abuela del pequeño Telmo.

Su encontronazo con Madonna

La larga trayectoria de Loles León hace que su vida esté llena de anécdotas e historias. Una de las más peculiares es la del enfrentamiento que tuvo con Madonna. Ambas coincidieron en una fiesta en la que la intérprete hizo un espectáculo musical. Mientras cantaba, la Reina del pop se puso a hablar con la persona que tenía detrás, algo que molestó mucho a Loles y quiso darle un toque de atención: “Eh, you, eh, Madonna. Look at me because I am here working”. Además, le hizo un gesto como si sacara un cuchillo para cortarle el cuello.

Ante sus palabras, Madonna no se quedó callada y le respondió: “Todas las españolas tenéis la navaja en la liga”. Una frase que Loles se tomó como una provocación y, sin pelos en la lengua, le dijo: “Sí, cuando se comportan tan maleducadas como tú, sí”. Explica que después del tenso momento, la cantante ya no se movió en toda la noche.

El retoque más íntimo de Loles León: su reconstrucción vaginal

A sus 71 años, Loles León se siente más joven que nunca. Uno de los motivos puede ser gracias a la reconstrucción vaginal con láser a la que se sometió hace unos años y sobre la que ha hablado con total naturalidad.

“En la menopausia se reseca mucho, te queda como muy endurecido. Me hice el láser que es hidratación”, explicó la actriz.

Tras su retoque más íntimo, la artista reconoció que notó “mucho gusto” y “mucho placer”. “A veces me dolía de tanta sequedad y ahora ya no”.