"Es de mal gusto": Jason Momoa estalla por una pregunta sobre 'Juego de Tronos'

Hace más de diez años que terminó la participación de Jason Momoa en Juego de Tronos, aún así y debido a la gran relevancia que tuvo la serie mundialmente, muchas personas se siguen haciendo preguntas sobre ella. Sin embargo, hay veces que determinadas cuestiones pueden sentar mal a los actores.

En esta ocasión el actor que interpreta a Khal Drogo se ha ofendido con una pregunta en la entrevista con The New York Times. El periodista le preguntó sobre el episodio piloto en el que Drogo viola a Daenerys, interpretada por la actriz Emilia Clarke, en la noche de bodas. El entrevistador le dijo que que pensaba del momento de la violación de su personaje y si lo volvería hacer.

Momoa, que alucinó con la pregunta, respondió que fue algo muy difícil de hacer pero que en eso se basa su trabajo, en interpretar personajes: "Bueno, era importante interpretar a Drogo y su estilo. Estás interpretando a alguien que es como Genghis Khan. Fue algo muy, muy, muy difícil de hacer. Pero mi trabajo era interpretar algo así, y no es algo agradable, pero es lo que era ese personaje. No es mi trabajo decir: "¿No lo haría?" Nunca me han cuestionado realmente sobre "¿Te arrepientes de haber interpretado un papel?" Lo pondremos de esta manera: ya lo hice. No volvería a hacerlo".

Juego de Tronos // antena3.com

Al terminar la entrevista, Jason Momoa quiso comentarle lo que le había parecido aquella pregunta. "Cuando mencionaste Juego de Tronos, mencionaste cosas sobre lo que está sucediendo con mi personaje y si lo volvería a hacer. Me quedé boquiabierto cuando me preguntaste eso. Simplemente es de mal gusto acarrearme eso a mí o decirme si lo cambiaría.

Como si un actor tuviera siquiera la opción de hacerlo. Realmente no se nos permite hacer nada. Hay productores, hay guionistas, hay directores y no puedes entrar y decir: "No pienso hacer eso porque no está bien visto ahora mismo y no encaja en el clima político". Eso nunca sucede. Así que es una pregunta desagradable. Solo quería que lo supieras", concluyó Momoa.

Emilia Clarke se pronunció sobre la escena

Emilia Clarke, la actriz que interpreta a Daenerys, también se pronunció al respecto y aseguró que aunque fue algo difícil de representar, fue menos difícil con la ayuda y presencia de Momoa. "Fue muy duro. Pero las escenas que podía hacer con Jason era maravilloso, porque me decía "no cariño, esto no está bien" y yo me quedaba en plan "oh". Él me cuidó, realmente lo hizo en un ambiente donde no sabía que necesitaba ser atendida".

La actriz se sinceró aún más y añadió: "De repente estaba completamente desnuda con toda esa gente y no sabía que tenía que hacer ni lo que se esperaba de mí. Al margen de los desnudos, me pasé la primera temporada pensando que no tenía derecho de pedir o necesitar nada", reveló en otra entrevista.