Malú será la voz de la nueva cabecera de 'Sueños de libertad' | Getty Images

No nos cabe duda de que Malú es una de las artistas por excelencia del panorama musical en España. Con una carrera al alza desde 1998, la artista de Aprendiz presta su voz para la cabecera de Sueños de libertad. De esta forma, una vez más la cantante mostrará su talento para la cabecera que formará la banda sonora del programa de Antena 3.

La canción, que se constituirá como el tema introductorio, está escrita por Alejando Martínez, Luís Ramiro y Marwán.

Este nuevo tema estará acompañado de un videoclip con el que se plasmará la lucha por encontrar la propia voz y romper con las ataduras del pasado.

La artista de Blanco y negro es también uno de los rostros más familiares de la programación televisiva de Atresmedia. Malú ha estado inmersa en diferentes ediciones de La Voz, La Voz Kids y La Voz All Stars. Asimismo, también ha participado como jurado en Mask Singer: adivina quién canta.

El anuncio de este proyecto llega un mes después de Todo sabe a ti, un tema lleno de fuerza y garra que tanto la caracteriza.

El éxito de 'Sueños de libertad'

Sueños de libertad se consolida como líder de la tarde con un 14'1 % de share medio, más de 1'2 millones de espectadores y 2.074.000 espectadores únicos. Este formato aventaja a Antena 3 en su franja a sus dos rivales más cercanos en +6 y +3'8 puntos, respectivamente.

Los espectadores tienen una cita con Sueños de Libertad de lunes a viernes a las 15:45 horas en Antena 3. La serie también está disponible en Atresplayer y se puede ver desde Antena 3 Internacional y Atresplayer Internacional.