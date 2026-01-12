Marc Giró ficha por Atresmedia y prepara su primer proyecto para laSexta

Marc Giró llega a Atresmedia . El presentador, periodista y escritor, una de las caras más reconocibles y apreciadas del sector, cambia de casa y ya prepara un primer proyecto en laSexta que verá la luz en 2026.

Marc Giró llega a Atresmedia. El presentador, periodista y escritor, una de las caras más reconocibles y apreciadas del sector, cambia de casa y ya prepara un primer proyecto en laSexta que verá la luz en 2026.

Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona, Giró se ha convertido en uno de los rostros del momento gracias a su talento, estilo único, carisma y larga trayectoria profesional. Buena parte de esta carrera la ha desarrollado en el ámbito editorial y televisivo. Ha sido colaborador habitual en diversos espacios de televisión y radio, destacando por su inconfundible personalidad en programas como Late Xou (RTVE) o Està Passant (TV3).

En televisión, ha trabajado en formatos que han combinado actualidad, análisis social y entretenimiento, ganándose el cariño del público por su cercanía, ironía y sensibilidad. También trabaja en medios como RAC1 y ha escrito en publicaciones como Marie Claire, o el Diari Ara. En el pasado, también ha colaborado en diferentes espacios de Atresmedia, siendo colaborador de Zapeando, Espejo Público o presentando las precampanadas de Feliz Año Neox.

Entre otros muchos reconocimientos, Marc Giró ha recibido el Premi Nacional de Comunicació (2023) y el prestigioso Premio Ondas (2023).

laSexta, un equipo inmejorable de comunicadores

Giró empezará esta nueva andadura en laSexta, con un nuevo formato que verá la luz este 2026.

De esta manera se une al plantel de presentadores y comunicadores de la cadena que forman rostros como El Gran Wyoming, Sandra Sabatés, Alfonso Arús, Alberto Chicote, Antonio García Ferreras, Nuria Roca, Jordi Évole, Iñaki López, Cristina Pardo, Dani Mateo, Josep Pedrerol, Glòria Serra, José Yélamo, Ana Pastor, Helena Resano, Gonzo, Rodrigo Blázquez, Mamen Mendizábal, Joaquín Castellón, Ana Cuesta o Gotzon Mantuliz, entre otros.

laSexta, referente en actualidad e información, también ha construido a lo largo de los años un sello de entretenimiento propio, reconocible y diferencial dentro del panorama televisivo. Su oferta se caracteriza por combinar actualidad, análisis social, mirada crítica y humor, todo desde un tono cercano y dinámico que conecta con una audiencia exigente y plural.