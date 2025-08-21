Maria Becerra se estrena como actriz en 'En el barro', la serie en la que aparece su tema '7 VIDAS'

En el barro es el debut como actriz de María Becerra. La cantante argentina da el salto a la pequeña pantalla interpretando a Cleo, una reclusa que busca engatusar al personaje de Valentina Zenerey que se encuentra envuelta en una situación de explotación sexual.

La serie se desarrolla en la cárcel de mujeres La Quebrada, en la que cinco reclusas forjan una relación única tras sufrir un accidente en el vehículo que las transporta a esa prisión. Allí tendrán que enfrentarse a la corrupción y las luchas de poder para mantenerse unidas en un entorno crudo y despiadado. Al igual que otras reclusas, el personaje de María Becerra tiene que enfrentarse a una situación en la que La Zurda, una funcionaria, les obliga a participar en un negocio de grabación y venta de vídeos para adultos.

Además, la participación de la cantante argentina no solo se limita a lo actoral, sino que en la intro de la serie podemos escuchar su nueva canción 7 VIDAS, la cual se estrena el 22 de agosto.

Contenta con la experiencia

"Me encantó interpretar a este personaje, me encanta su actitud frente a muchas cosas". Estas han sido las declaraciones de la cantante después de finalizar el rodaje, comparándose incluso con Cleo, quien representa bien su impulsividad pero "sin haber sido tratada" por un especialista.

Además, el personaje en sí ha sido todo un reto para ella, no solo por ser su primera vez como actriz, sino por la vestimenta del mismo, con mucha mezcla de tonalidades y el tipo de ropa seductora y llamativa.

La escena más comentada

Desde el estreno de la serie, el pasado 14 de agosto, se ha viralizado en redes una escena de María Becerra y Valentina Zenere besándose que ya pudimos ver en el tráiler. "¡Amor! Esta es la escena del chape. ¡No! Verme así vestida, ¡Dios mío...! ¡No!", comentó la argentina con vergüenza en una entrevista en la que le mostraron el beso.

María Becerra declaró que no se sintió incómoda en ningún momento durante la grabación, pues, al igual que Zenere, contaron con una coordinadora de intimidad que les ayudó a hacer más fácil el proceso. Además, según declaró la exactriz de Élite, "siempre está bueno hablar", pero hay que dejar "todo más o menos pactado" para que fluya durante la grabación

El estreno de '7 VIDAS'

Por el momento, la canción 7 VIDAS de María Becerra tan solo ha podido escucharse en la intro de la serie, pero, como María Becerra anunció en sus redes sociales, el tema saldrá a la luz el 22 de agosto junto a un videoclip. Como se puede ver en el tráiler, el vídeo estará enfocado en la historia de una mujer que ha sido encerrada en la cárcel, dando comienzo así al relato de Gladys, uno de los alter egos de la cantante.

El tema habla sobre la traición que ha cometido su amante, por lo cual ahora mismo está pagando una "condena" y ni puede ver "la luz del día". Asimismo, habla de la venganza y cómo hará que ese "maldito gato en sus siete vidas" esté infeliz.