María Galiana se sincera sobre 'Cuéntame': “Fuera de la serie no tengo relación con Inmanol Arias y Ana Duato”

NO TODO ES LO QUE PARECE

Tras 20 años de emisión, los originales de la familia Alcántara que se han mantenido desde el comienzo de la serie son Imanol Arias, Ana Duato y María Galiana. Precisamente, la última interpreta a la abuela de la familia. Cualquiera pensaría que, después de tanto tiempo compartiendo momentos en pantalla, ya casi son como la propia familia Alcántara. Sin embargo, nada más lejos de la realidad.

Ana Duato e Imanol Arias han creado fuertes lazos tras las cámaras de televisión. Tanto es así que sus propios hijos se conocen desde niños y, de cara a la nueva temporada de la serie, interpretarán a los protagonistas Antonio y Merche cuando eran jóvenes, recreando el momento en el que se conocieron y se enamoraron.

Por su parte, María Galiana, quien dio vida a la abuela Herminia, ha hablado con Gonzo sobre los entresijos de la histórica serie de televisión española, y ha habido una pregunta del periodista cuya respuesta no ha sido pasada por alto.

“Después de 20 años, ¿Consideras a Inmanol Arias y a Ana Duato como de la familia?”

María Galiana ha afirmado que en realidad no considera a los actores parte de su familia. La intérprete ha sostenido tener una buena relación con Arias y Duato, pero lo cierto es que cuando se apagan las cámaras y terminan las filmaciones de la ficción española, no tienen demasiada relación. A pesar de los años que llevan juntos no lo han conseguido.

“Imanol y yo nos queremos mucho. Ana y yo somos como madre e hija, pero cuando estamos trabajando. Pero fuera de la serie no tenemos ninguna relación”.

Llegando prácticamente a las tres horas de entrevista, Gonzo abrió un diálogo con la actriz sobre un tema bastante comentado entre los más fanáticos de Cuéntame: los problemas con Hacienda de sus compañeros Imanol Arias y Ana Duato.

“Yo no creo que vayan a entrar en prisión”

“Desgraciadamente, me pareció que no eran los únicos. Hay mucha gente, además de ellos, que habrá confiado en este tipo de organizaciones que intentan convencer a la gente para que haya trucos con el objetivo de resultar mejor. Yo estoy convencida de que ellos se lo han creído”, sostuvo la actriz.

Finalmente, María Galiana negó la posibilidad de que sus compañeros entrasen en prisión como consecuencia de esta situación.