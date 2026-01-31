María José Campanario se enfada con Pilar Rubio por su nota en 'El Desafío': "No entiendo"

María José Campanario ha tenido que tirar con una ballesta en la cuarta gala de El Desafío 6. "No es el arma más precisa del mundo", ha explicado la coach antes de la prueba. Al final, la concursante se ha mostrado eufórica tras superar las dos partes de la prueba y ha confesado que ha sido una semana "muy difícil".

Sin embargo, la alegría se ha convertido en un enfado al conocer sus puntuaciones. Juan del Val y Santiago Segura le han dado un 4, mientras Pilar Rubio le ha otorgado el 2. En total, 10 puntos que le han dado el quinto puesto de la gala. "Estoy empezando a mosquearme de verdad", ha empezado diciendo Campanario. "Voy a hacer 'un Eva Soriano'. Estos cuatros ya no me molan porque la prueba era muy complicada", ha añadido.

Ante esta crítica, Pilar Rubio ha querido explicar por qué le ha puesto no un 4, sino un 2. "Viendo que el resto de pruebas no tenían ningún pero, he ido hilando más profundo y digo: 'La primera parte la ha hecho a la primera, pero la segunda parte la ha hecho en el segundo intento'. Eso ha hecho que la prueba no sea perfecta. He tenido que ir buscando algún fallo o algo para poder justificar no lo tuyo, sino que el resto lo había hecho perfectamente".

A pesar de sus palabras, la concursante ha vuelto a insistir: "No entiendo bien el 2". "Yo creo que te tiene manía", ha bromeado Santiago Segura para restar tensión al momento. "No", ha añadido Pilar. "El 2 es porque el resto de pruebas estaban completadas, menos la de Willy [a quien le ha dado el 1]. Eran desafíos superados. El tuyo también, pero en el segundo intento. A alguien le tengo que dar el 2, y de todas las pruebas la tuya era la que me cojeaba respecto al resto", ha defendido.

Resultado de la Gala 4 de 'El Desafío 6'