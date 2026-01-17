María José Campanario sufre en la apnea: así ha sido su prueba en 'El Desafío 6'

Después de los 4:01 minutos de Willy Bárcenas, el objetivo de María José Campanario en la apnea era llegar a los tres minutos... y lo ha conseguido.

Tras mucho sufrir hacia el final, la concursante de El Desafío 6 ha salido airosa de la prueba más temida del concurso. Juandi Alcázar, el coach, ha sacado del agua a Campanario justo al hacer 3:00 minutos. "Cuando tengo frío en el agua, lo paso muy mal, y tenía mucho frío", le ha comentado a Roberto Leal. "He pasado una semana regular, y eso influye bastante en los entrenamientos. Ahora estaba con frío, a pesar de que el agua estaba caliente".

Durante la prueba, la participante ha pensado en los ánimos que le han dado el instructor y su marido, Jesulín de Ubrique. "Se me han pasado muchas cosas [por la cabeza]. Recordarme mucho las veces que me ha dicho Jesús: 'Eres una luchadora. Has venido a la vida para luchar, el universo te ha puesto ahí para pelear, así que pelea hasta el último aliento, hasta que no puedas más'. Y me he acordado de Willy: esto solo se hace una vez, así que he ido a lucharlo todo", ha dicho.

Las valoraciones del jurado

"Juandi me dijo que tenías que sufrir muchísimo para llegar a 3, y has llegado. Por lo tanto, eso significa que lo has sufrido muchísimo", ha valorado Juan del Val. Por su parte, Santiago Segura ha confesado que ha "sufrido viéndola sufrir".

Pilar Rubio ha querido preguntarle a María José Campanario qué pensaba en los entrenamientos mientras estaba debajo del agua, a lo que la concursante ha respondido: "Yo escucho música en el cerebro. Me he puesto a Melody. No he querido pensar en nada más, solo en aguantar y relajarme".

Al final, ha quedado cuarta en la clasificación de la segunda gala con 17 puntos, por debajo de Willy Bárcenas, Daniel Illescas y Jessica Goicoechea. "No voy a hacer ningún comentario", ha confesado Campanario al conocer sus notas. "Estoy muy orgullosa, era un programa muy difícil. Era imposible, es pelear contra titanes", ha dicho ante los ánimos de Illescas.