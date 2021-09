María Valverde: su ruptura con Mario Casas, su marido Gustavo Dudamel y su hijastro de 10 años

Te interesa Alex González publica una foto y todas las miradas van a un "pequeño" detalle

María Valverde está de vuelta en la gran pantalla con Fuimos canciones, una comedia romántica que protagoniza junto a Alex González. En ella María da vida a Maca, una joven de 28 años que malgasta su talento trabajando como asistente para una influencer. El regreso de Leo (Alex González), con quien tuvo una relación en el pasado pero desapareció sin avisar, hará que tenga que tomar decisiones que hasta ahora no se había atrevido.

El personaje de Maca dista bastante de María, quien desde muy joven ha cumplido su sueño triunfando en el mundo de la interpretación. En 2003, con tan sólo 16 años, ganó el Goya a actriz revelación por la película La flaqueza del bolchevique.

Pero si hay un papel que sin duda la consagró como la actriz que conocemos hoy en día, ese fue el de Babi en A tres metros sobre el cielo (2010) y su secuela, Tengo ganas de ti (2012).

Mario Casas, un amor que traspasó la pantalla

Cuando María dio vida a Babi, se la dio también a una de las grandes historias de amor del cine español de los últimos años. Su historia con Hache, interpretado por Mario Casas, traspasó la pantalla y los dos actores iniciaron una relación sentimental en 2010.

Una relación que intentaron mantener alejada de los focos, aunque les resultó complicado teniendo en cuenta el éxito de las películas y la popularidad que le dieron a ambos.

"Mario no tiene ningún defecto. Me encanta que le miren por la calle. ¡Y no me extraña que lo hagan! Yo creo en el amor de verdad y lucharía a muerte por el amor", confesó María en 2012 en una entrevista para In Touch, mostrándose de lo más enamorada.

Sin embargo, a principios de 2014 empezaron a surgir los rumores de ruptura. Sheila Casas, hermana de Mario, se apresuró a desmentirlos en su momento pero finalmente fue ella misma la que confirmó la separación en septiembre de ese mismo año a través de su cuenta de Twitter: "Por la necesidad de callar a las malas lenguas, siento decir que Mario y María rompieron su relación hace unos meses"

En una entrevista para Marie Claire en 2014, María dio algunos detalles sobre la ruptura: "Mario es alguien a quien quise mucho. Pero ahora tengo la sensación de haber estado con un desconocido. Ya no espero nada de él".

Aún así, la joven reveló que esa mala experiencia no le quitaría las ganas de volver a enamorarse: "El aprendizaje como mujer que he vivido es impagable. He pasado por todos los estados de una persona en los últimos años para aprender. Pero también te digo que seguramente la volveré a cagar porque soy una yonqui emocional y no quiero que nadie me quite las ganas de volver a amar, perder la libertad o mi naturalidad".

Siete años después y enamorada de nuevo, María habla muy distinto de su ex. En la presentación de Fuimos canciones en Madrid, María habló de Mario sin ningún tipo de rencor: "Al final los malos momentos se olvidan. Eso es lo bueno del paso del tiempo, que te quedas con lo bueno". Además, aseguró que se alegraba enormemente por el reciente Goya que ganó por No Matarás.

Gustavo Dudamel, el amor de su vida

Dos años después de romper con Mario Casas, María Valverde inició una relación con el director de orquesta venezoloano Gustavo Dudamel. María y Gustavo se conocieron en 2013 en el rodaje de la película Libertador, donde ella era la protagonista y él se encargó de la banda sonora.

Ambos tenían pareja en ese momento pero mantuvieron el contacto hasta que en mayo de 2016 saltó la noticia de que estaban juntos tras ser pillados besándose en el Festival de Málaga. Tal fue el flechazo entre ambos que la pareja se dio el 'sí quiero' en Las Vegas en febrero de 2017, y un mes más tarde formalizaron su matrimonio en una íntima boda en Barcelona.

María solo tiene bonitas palabras para Gustavo, tal como se ha comprobado cuando le han preguntado por él en la presentación de su nueva película: "Estoy muy enamorada, y sobre todo tranquila. El amor es tranquilidad y cuando te viene el amor verdadero es la mayor tranquilidad que uno puede pedir y Gustavo es el amor de mi vida. Absolutamente. No tengo ninguna duda"

Martín, su querido hijastro

María y Gustavo no tienen hijos en común y, aunque no descarta la maternidad, por el momento la actriz no tiene pensado aumentar la familia: "Tengo un hijastro maravilloso, Martín, al que quiero y la verdad que bueno, lo que tenga que ser…".

No es la primera vez que María habla de Martín, el hijo que Gustavo Dudamel tuvo con la bailarina y periodista Eloísa Maturén. Por el décimo cumpleaños del pequeño, María compartió una imagen de Martín en redes sociales dedicándole un bonito texto: "Hay personas que cambian el rumbo de tu vida. Personas que hacen darte cuenta de cuáles son realmente tus prioridades. Personas que marcan un antes y un después. Personas que te rompen todos los esquemas y que te hacen entender el significado real de la palabra amor. Para mí esa persona se llama MARTÍN y hoy cumple 10 años".

María no dudó en agradecer tanto a su marido como a Eloísa que le hayan dado "uno de los seres más importantes y especiales" de su vida.

Alex Gonzalez, un hermano tras las cámaras

María crea grandes lazos durante sus rodajes, como ha sido ahora el caso de Alex González. El trabajar juntos en Fuimos canciones ha hecho que haya nacido una gran amistad entre ambos, tal como ha explicado la propia actriz: "Trabajar con Álex ha sido un viaje maravilloso, porque él es generoso, es él. Está completamente entregado y la verdad es que fue un lujo poder estar con él, convertirnos en prácticamente hermanos detrás de las pantallas. Feliz, feliz de haber tenido el mejor compañero posible".