El mensaje detrás del vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas 2025: "Cada pieza cuenta y unidas suman"

Dijo que iba a romper con todo lo anterior y lo hizo. Cristina Pedroche descosió los vestidos que lució en Fin de Año desde que se puso al frente de las Campanadas en 2014 para crear el diseño de 2025.

La presentadora lo hizo por un doble motivo: para cerrar el ciclo de 12 años, 12 uvas por si no vuelve como presentadora en 2026 y como homenaje a las personas que "están recomponiendo su vida después de un diagnóstico de cáncer".

La presentadora recordó que el cáncer "tiene una manera cruel de romper la vida en trozos, la rutina, los planes, la calma y necesita de toda nuestra atención". "No solo impacta en quien lo padece, sino también en su familia, en sus amigos, en quienes cuidan, acompañan y sostienen, y lo hace sin avisar, sino horarios, sin entender de códigos postales. Pero, incluso cuando todo parece roto, hay algo que puede recomponer: la red de apoyo", señaló.

"Las piezas que como esta capa que llevo representan a pacientes, a familiares, cuidadores profesionales sanitarios, investigadores. Porque cada pieza cuenta y unidas suman", dijo para anunciar que este año se une a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). "Está ahí siempre para coser todas las piezas que las personas que se enfrentan a un cáncer necesitan".

"Que nadie viva esto solo, por favor. Ni como paciente ni como familiar. Ojalá entendamos lo que significa este vestido, que nos recuerda que aunque le vida se rompa en mil pedazos siempre se pueda recomponer con el apoyo de los demás", añadió. "Mi deseo para esto 2026 es que, pase lo que pase, todas las personas con cáncer se sientan acompañados para hacer frente a la enfermedad".