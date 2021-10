Michael J. Fox se sincera sobre el acoso de un paparazzi que le obligó a contar que padecía Parkinson

Han pasado casi tres décadas desde que Michael J. Fox, estrella de la famosa saga de Regreso al futuro, fue diagnosticado de Parkinson. Por aquel entonces, el conocidísimo Marty McFly apenas contaba con 30 años y seguía deleitándonos con su carrera de intérprete en películas como Doc Hollywood o la tercera entrega de los viajes en el tiempo a bordo del espectacular DeLorean.

Sin embargo, no fue hasta ocho años después cuando el actor desveló su enfermedad públicamente, de la que, a día de hoy, se ha convertido en el máximo representante de la lucha de los enfermos de Parkinson para encontrar una cura.

El acoso mediático que le obligó a revelar su enfermedad

Ahora, el actor ha desvelado el calvario que sufrió meses antes de hacer pública la enfermedad que sufría. Según ha desvelado el propio actor, la presión mediática fue una de las razones por las que finalmente optó por revelar la dura realidad sobre su estado de salud.

"Fue unos siete u ocho años después de que me hicieran el diagnóstico...", relataba el actor a la revista People, sobre el duro acoso que vivió en los años posteriores, aunque pudo mantener su carrera cinematográfica intacta durante estos primeros años.

"Los paparazzi hacían guardia en mi casa y me interrogaban sobre qué me pasaba. Pensé 'No puedo hacer que mis vecinos pasen por esto', así que lo hice público y fue genial. Fue una decisión fantástica", confiesa el actor.

Estandarte de la lucha contra el Parkinson

"Fue una gran sorpresa para mí que la gente respondiera de la forma en que lo hizo. Con interés y con el deseo de encontrar una respuesta a la enfermedad. Lo vi como una gran oportunidad. No me pusieron en esta posición para desperdiciarla", añadía Fox, que se ha convertido en un auténtico estandarte de la lucha contra el Parkinson.

El actor ha destinado los últimos años de su carrera a dar importancia a la enfermedad de Parkinson, que muchas personas sufren en silencio y que, por el momento, no tiene cura real. Con su fundación, Michael J. Fox ha conseguido recaudar más de mil millones de dólares para la investigación de este trastorno.

"Estamos cargando todos los cañones que podemos y apuntando al objetivo. Uno de ellos disparará y sucederá. La enfermedad es un problema que estará ahí hasta que lo resuelvas. Pero tenemos esperanzas", aseguraba.

Su temprana retirada por las secuelas del Parkinson

A pesar de admitir que se encuentra bien, lo cierto es que el actor ha llegado a un punto de no retorno en el que su labor en la industria cinematográfica parece haber llegado a su fin. A sus 60 años, Michael J. Fox convive diariamente con los estragos del Parkinson, que han empezado a afectarle seriamente.

"Hay un tiempo para todo, y mi tiempo de trabajar 12 horas al día y memorizar 7 páginas de guion han quedado en el pasado. Al menos por ahora entro en un segundo retiro", aseguraba el actor, que ya tuvo que tomarse un primer descanso del mundo de la actuación poco tiempo después de ser diagnosticado a causa de las secuelas de su enfermedad.

Y es que, aunque ha evitado cerrar la puerta a nuevos proyectos cinematográficos, lo cierto es que el actor ha sido muy claro sobre las limitaciones de su estado de salud: "Esto podría cambiar, porque todo cambia, pero si esto es el final de mi carrera, que así sea. Mi memoria a corto plazo está destruida. Siempre tuve una gran facilidad para las frases y la memorización. Y tuve algunas situaciones extremas porque en el último par de trabajos que hice, interpreté papeles con muchas palabras y tuve problemas con ambos".

Por el momento, Michael J. Fox se encuentra muy centrado en su familia y en intentar aprovechar este nuevo tiempo junto a ellos. "Cada día es diferente. El círculo de cosas que puedo hacer se hace cada vez más pequeño. Pero estoy feliz de haber encontrado cosas en el medio del círculo que no se pueden tocar, como mi familia y el tiempo que tengo con ellos", aseguraba el intérprete, casado con la también actriz Tracy Pollan, con la que tiene cuatro hijos.