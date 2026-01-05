Miley Cyrus adelanta "un montón de sorpresas" por el 20 aniversario de 'Hannah Montana': "Cantaremos como nunca"

En marzo de 2026 se celebran 20 años desde el estreno de la mítica serie adolescente Hannah Montana, y desde hace unos meses Miley Cyrus deja caer algunas pistas del proyecto que se llevará a cabo para celebrar reste hito, ya nostálgico para toda la generación millenial.

Desde Disney se ha adelantado que, efectivamente, algo va a suceder, pero la actriz y cantante, cada vez que tiene oportunidad, se pronuncia al respecto. De hecho, si bien parecía que la intérprete de Flowers descartaba una gira de conciertos con las canciones de Hannah Montana, esta idea sigue en el aire.

Ahora, en su paso por los Palm Springs Internacional Film Awards —donde Cyrus se ha alzado con uno de los premios por su canción Dream As One de Avatar: Fuego y cenizas— la artista ha vuelto a alimentar las expectativas del aniversario de la ficción.

"Estoy imaginando una gran fiesta de cumpleaños", ha desvelado la artista como regalo para los fans. Asimismo, la estadounidense ha dejado claro que, aunque no puede "decir mucho", será toda una celebración: "Cantaremos como nunca, así que estad atentos".

Pero, además, ha bromeado con que ya se estaba preparando físicamente, pues vuelve a lucir una melena rubia: "Podéis ver el flequillo".