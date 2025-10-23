Miley Cyrus anuncia 'Dream As One', su canción original para la película 'Avatar: Fuego y ceniza'

Miley Cyrus anuncia su participación en Avatar: Fuego y ceniza, la tercera entrega de la saga creada por el cineasta James Cameron. La artista estadounidense es la responsable de Dream As One, canción original de la película que se estrena en cines el próximo 19 de diciembre.

El breve extracto de la composición habla sobre resurgir de las cenizas y sobre la importancia de la unidad: "Even through the flames / Even through the ashes in the sky / Baby, when we dream / We dream as one", canta la voz inconfundible de Miley Cyrus annte un arreglo orquestal.

Una historia muy personal para Miley Cyrus

"Honrada de apoyar Avatar: Fuego y ceniza con una canción original que escribí junto a Mark Ronson y Andrew Wyatt", ha escrito la artista en sus redes sociales. "Habiendo sido personalmente afectada por el fuego y tras resurgir desde las cenizas, este proyecto tiene un profundo significado para mí", ha añadido. Se refiere a lo ocurrido en noviembre de 2018, cuando perdió su casa por los incendios de Woolsey.

"Gracias, Jim, por la oportunidad de convertir esa experiencia en medicina musical", ha seguido diciendo la artista. "Los temas de la película —unidad, sanación y amor— resuenan profundamente en mi alma, y ser incluso una pequeña estrella en el universo que la familia de Avatar ha creado es verdaderamente un sueño hecho realidad".