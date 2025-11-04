Miley Cyrus aparecerá en 'Barrio Sésamo': ¿Qué otros artistas han participado en la serie infantil?
Miley Cyrus hará su aparición especial en Barrio Sésamo el próximo 10 de noviembre. Un momento que coincide con el que la serie infantil da su salto a Netflix. No obstante, la intérprete de End Of The World no es la única artista que ha participado en dicha producción.
Sin duda, Barrio Sésamo ha marcado generaciones enteras. Su emisión en España se remonta a 1979, terminando su travesía en la pequeña pantalla en 1996. La serie original americana comenzó su andadura mucho antes de los que nos creemos cuando dio el pistoletazo de salida en 1969 en la National Educational Television. Desde entonces su emisión ha sido ininterrumpida. Con el cambio en los hábitos de consumo, la serie llegó a HBO en 2016 y se incorporará al cartel de Netflix este10 de noviembre de 2025.
Coincidiendo con su llegada a la nueva plataforma de streaming, Barrio Sésamo tendrá una invitada de lujo. Se trata de Miley Cyrus, quien se sumergirá en el fantasioso mundo de personajes como Elmo, el Monstruo de las Galletas, Coco, Big Bird o Abby Cadabby entre muchos otros. Un anuncio con el que Netflix apuesta por una figura reconocida por su paso por Hannah Montana, quien también las infancias de muchos.
De Billie Eilish a Katy Perry: los artistas que han aparecido en 'Barrio Sésamo'
A lo largo de su historia, diversos artistas han tenido el placer de compartir parte de su talento en Barrio Sésamo. De esta forma, la serie se constituye como la plataforma perfecta para darse a conocer al público infantil.Billie Eilish, Ed Sheeran,Bruno Mars, One Direction, Sia, Katy Perry, Usher o Jason Derulo han sido algunos de los cantantes que han participado.
Ed Sheeran - Two Different Worlds
Bruno Mars - Don't Give Up
One Direction - What Makes U Useful
Sia - S is for Songs
Pentatonix - Counts (& Sings) to Five
Katy Perry - Hot N Cold
Bebe Rexha - Morning Routines
Jason Mraz - Outdoors
Kelly Rowland - Old MacDonald Had a Farm
Usher - Usher's ABC Song
Jason Derulo - Dancing is Easy Song
Michael Bublé - Believe in Yourself Song
Will.i.am Sings - What I Am
Destiny's Child - A New Way to Walk
NSYNC - Sings Believe in Yourself
Backstreet Boys - One Small Voice
Pharrell Williams - B is for Book
Jennifer Hudson - Carol of the Bells
Juanes cantando sobre cocina