Miley cyrus presentará un premio en los Globos de Oro

Miley Cyrus parte como una de las favoritas a ganar el Globo de Oro a Mejor Canción por Dream As One, banda sonora de Avatar: Fuego y Ceniza.

La artista ha contado en diversas ocasiones que para esta canción original se basó en la experiencia personal tan dura que vivió cuando un incendio arrasó con su casa, llevándose con él todos sus recuerdos. Esta desgarradora historia es la que volcó en el tema nominado, por el que la vocalista de Malibu ya se ha llevado de momento el premio al Logro Artístico Sobresaliente en los Palm Springs International Film Awards.

A pocas semanas del esperado y misterioso 20º aniversario de la ficción Hannah Montana, Cyrus está en el ojo del huracán, y su próxima parada son estos prestigiosos premios audiovisuales.

Se trata del segundo año consecutivo en el que la artista está nominada a Mejor Canción, pues en 2025 ya lo estuvo en gracias a Beautiful That Way por la película The Last Showgirl. Además, en 2009 recibió su primera nominación en dicha categoría por el tema I Thought I Lost You de la película animada Bolt.

Pero, además, su presencia da un pasito más al ser una de las presentadoras que se encargará de entregar uno de los premios. Todavía no se conoce qué categoría repartirá la intérprete de Flowers, pero se convertirá así en una de las protagonistas indiscutibles de la edición.

