Millie Bobby Brown explota contra las noticias sobre su físico: "Soy un objetivo"

La actriz Millie Bobby Brown ha salido al paso de algunas de las últimas noticias publicadas sobre ella en las que se hacen menciones a su físico. La joven ha empleado su perfil oficial de Instagram para denunciar algunos artículos y a periodistas a quienes califica como "perturbadores" y les acusa de "intimidarla".

"Quiero tomarme un momento para abordar algo que creo que es más grande que yo, algo que afecta a todas las mujeres jóvenes que crecen bajo el escrutinio público", ha explicado la actriz de 21 años. "Empecé en esta industria cuando tenía 10 años", ha recordado en referencia a su participación en la serie Stranger Things en 2016, "crecí frente al mundo y, por alguna razón, la gente no parece crecer conmigo. En cambio, actúan como si debiera quedarme congelada en el tiempo, como si todavía tuviera que lucir como en la primera temporada de Stranger Things. Y como no lo hago, ahora soy un objetivo".

"Esto no es periodismo. Esto es acoso", ha descrito al tiempo que enumera varios artículos enfocados en su aspecto físico. "El hecho de que escritores adultos pasen el tiempo diseccionando mi rostro, mi cuerpo, mis decisiones es inquietante. Y el hecho de que algunos de estos artículos estén escritos por mujeres lo hace aún peor".

"Las personas desilusionadas no pueden soportar ver a una niña convertirse en una mujer en sus propios términos, no en los suyos. Me niego a disculparme por haber crecido. Me niego a hacerme más pequeña para cumplir con las expectativas poco realistas de las personas que no pueden soportar ver a una niña convertirse en mujer. No me avergonzarán por mi apariencia, cómo me visto o cómo me presento", ha zanjado.